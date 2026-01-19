ICONSPORT_279541_0020
Ulisses Garcia

Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue

OM19 janv. , 18:40
parHadrien Rivayrand
0
L’OM accélère ces dernières heures sur le marché des transferts. Du côté des départs, Ulisses Garcia pourrait prendre la direction de l’Italie.
L’Olympique de Marseille veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser de belles choses en 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont encore en lice dans toutes les compétitions. La direction phocéenne s’active actuellement sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif. Mais qui dit arrivées dit aussi départs. Ces dernières heures, l’OM a officialisé les départs de Ruben Blanco et Pol Lirola. Désormais, Ulisses Garcia est lui aussi très proche de quitter le navire marseillais.

L'OM enchaine les départs 

Selon les informations de Damiano Er Faina, le joueur phocéen va en effet prendre la direction de l’Hellas Vérone. Le club italien souhaite récupérer l’international suisse après avoir également bouclé le recrutement de Pol Lirola. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Ulisses Garcia pourrait être libéré de ses années restantes afin de s’engager librement en Italie. Le natif d’Almada ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi et n’a disputé que six matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison.

Lire aussi

L’OM fait de la place à Lucas Da CunhaL’OM fait de la place à Lucas Da Cunha
En Italie, Garcia pourrait retrouver le temps de jeu qu’il recherche, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde 2026 qu’il espère disputer avec la Suisse. De son côté, Marseille va accélérer son recrutement dans les prochaines heures. En plus de Quinten Timber, l’OM s’intéresse également à Lucas Da Cunha, qui évolue à Côme. Il faut donc s’attendre à du mouvement sur la Canebière.
En attendant d’en savoir plus sur le mercato, Roberto De Zerbi et ses hommes doivent préparer un match ô combien important en Ligue des champions mercredi soir face à Liverpool. En cas de succès, l’OM pourrait sérieusement croire en ses chances de qualification pour le prochain tour de la compétition.
0
Derniers commentaires

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Arrière droit avec MLN et Matta qui peut revenir à droite. Un central serait bien

Hakimi et la serviette de Mendy, l’autre scène honteuse de la CAN

Heureusement pour le Sénégal il y avait Mané qui a su donner le bon exemple

Noah Nartey à l’OL, les détails financiers dévoilés

Il nous manque plus qu'un arrière droit (j'y crois pas trop) et potentiellement un 9 à la Giroud (profil)... Au vu de l'éclosion de Kluivert, il n'est peut être pas utile de prendre un DC

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non ,le train est passé, tu ne l'as pas pris alors passe ton chemin

PSG : Gonçalo Ramos, un club pousse très fort pour le recruter

Paris n'a pas l'intention de le laisser partir

