Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue

L’OM accélère ces dernières heures sur le marché des transferts. Du côté des départs, Ulisses Garcia pourrait prendre la direction de l’Italie.

L’Olympique de Marseille veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser de belles choses en 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont encore en lice dans toutes les compétitions. La direction phocéenne s’active actuellement sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif. Mais qui dit arrivées dit aussi départs. Ces dernières heures, l’ OM a officialisé les départs de Ruben Blanco et Pol Lirola. Désormais, Ulisses Garcia est lui aussi très proche de quitter le navire marseillais.

L'OM enchaine les départs

Selon les informations de Damiano Er Faina, le joueur phocéen va en effet prendre la direction de l’Hellas Vérone. Le club italien souhaite récupérer l’international suisse après avoir également bouclé le recrutement de Pol Lirola. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Ulisses Garcia pourrait être libéré de ses années restantes afin de s’engager librement en Italie. Le natif d’Almada ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi et n’a disputé que six matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison.

En Italie, Garcia pourrait retrouver le temps de jeu qu’il recherche, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde 2026 qu’il espère disputer avec la Suisse. De son côté, Marseille va accélérer son recrutement dans les prochaines heures. En plus de Quinten Timber, l’OM s’intéresse également à Lucas Da Cunha, qui évolue à Côme. Il faut donc s’attendre à du mouvement sur la Canebière.