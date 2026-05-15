PSG : A lui seul, Marquinhos a plus de titres que l’OM

A nouveau champion de France avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos marque l’histoire du football français. Le défenseur central a remporté son onzième titre en Ligue 1, soit plus que n’importe quel autre club de l’Hexagone, y compris l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille.

Marquinhos continue d’écrire sa légende au Paris Saint-Germain . Mercredi soir, après la victoire à Lens (0-2), le Brésilien a encore agrandi son formidable palmarès. Le défenseur central s’est offert son onzième sacre en Ligue 1. La statistique est énorme, surtout lorsqu’on la compare à l’armoire à trophées des autres écuries. C’est simple, aucun autre club français ne compte autant de sacres dans le championnat français.

Les plus titrés derrière le pensionnaire du Parc des Princes (14) sont l’AS Saint-Etienne (10) et l’Olympique de Marseille (9), tandis que l’AS Monaco et le FC Nantes arrivent encore derrière avec 8 titres de champion de France. C’est dire la performance de Marquinhos qui, toutes compétitions confondues, totalise 37 titres avec le Paris Saint-Germain ! Y compris cette fameuse Ligue des Champions après laquelle il a couru pendant des années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ancien joueur de la Roma, arrivé dans la capitale française en 2013, n’avait pas pu retenir ses larmes en pleine finale contre l’Inter Milan la saison dernière.

Autant dire que l’émotion serait encore visible en cas de deuxième sacre consécutif lors de la finale face à Arsenal le 30 mai. Il s’agira peut-être de son dernier exploit avec les Parisiens étant donné que son avenir parait plus que jamais incertain. Il est vrai que Marquinhos a souvent été annoncé sur le départ ces dernières années. Mais les rumeurs persistantes ainsi que sa gestion en Ligue 1 (seulement 13 matchs cette saison, dont 10 comme titulaire) laissent penser que l’international brésilien se dirige plutôt vers la fin de sa folle aventure.