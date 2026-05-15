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Marquinhos

PSG : A lui seul, Marquinhos a plus de titres que l’OM

PSG15 mai , 16:40
parEric Bethsy
11
A nouveau champion de France avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos marque l’histoire du football français. Le défenseur central a remporté son onzième titre en Ligue 1, soit plus que n’importe quel autre club de l’Hexagone, y compris l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille.
Marquinhos continue d’écrire sa légende au Paris Saint-Germain. Mercredi soir, après la victoire à Lens (0-2), le Brésilien a encore agrandi son formidable palmarès. Le défenseur central s’est offert son onzième sacre en Ligue 1. La statistique est énorme, surtout lorsqu’on la compare à l’armoire à trophées des autres écuries. C’est simple, aucun autre club français ne compte autant de sacres dans le championnat français.
Les plus titrés derrière le pensionnaire du Parc des Princes (14) sont l’AS Saint-Etienne (10) et l’Olympique de Marseille (9), tandis que l’AS Monaco et le FC Nantes arrivent encore derrière avec 8 titres de champion de France. C’est dire la performance de Marquinhos qui, toutes compétitions confondues, totalise 37 titres avec le Paris Saint-Germain ! Y compris cette fameuse Ligue des Champions après laquelle il a couru pendant des années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ancien joueur de la Roma, arrivé dans la capitale française en 2013, n’avait pas pu retenir ses larmes en pleine finale contre l’Inter Milan la saison dernière.

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Autant dire que l’émotion serait encore visible en cas de deuxième sacre consécutif lors de la finale face à Arsenal le 30 mai. Il s’agira peut-être de son dernier exploit avec les Parisiens étant donné que son avenir parait plus que jamais incertain. Il est vrai que Marquinhos a souvent été annoncé sur le départ ces dernières années. Mais les rumeurs persistantes ainsi que sa gestion en Ligue 1 (seulement 13 matchs cette saison, dont 10 comme titulaire) laissent penser que l’international brésilien se dirige plutôt vers la fin de sa folle aventure.
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L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Je suis renseigné. ^^

OL : Ces Lensois adorent Lyon mais ils refusent de tricher

Ça va être dur pour l'OM face à Rennes. C'est quand même une qualif pour la Coupe d'Europe.

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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

exact

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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