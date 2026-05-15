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PL : Manchester United offre un beau contrat à Carrick

Premier League15 mai , 16:03
parCorentin Facy
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Successeur de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United depuis début janvier, Michael Carrick a réussi un excellent intérim en qualifiant les Red Devils pour la Ligue des Champions.
Troisième de Premier League devant des cadors tels que Liverpool ou encore Chelsea, Manchester United a réussi une superbe deuxième partie de saison en championnat. Cela coïncide avec le départ de Ruben Amorim, lequel a été remplacé par l’intérimaire Michael Carrick. Mais grâce à son parcours sans faute, l’ex-milieu de terrain des Red Devils a finalement convaincu sa direction de lui accorder plus de temps. Ces dernières semaines, la recherche d’un entraîneur était encore d’actualité à Manchester United.
Ce n’est à présent plus le cas. Selon les informations de Fabrizio Romano, Ineos a acté la décision de faire confiance à Michael Carrick pour la saison prochaine. « Michael Carrick restera à Manchester United en tant que manager permanent, c’est confirmé. La direction est claire depuis des semaines, le plan également approuvé par Sir Jim Ratcliffe et nouveau contrat prêt à être signé sous peu. Nouveau contrat pour 2 ans avec option de prolongation ou directement 3 ans, mais aucun doute : Carrick dit oui et signera le contrat » a publié sur X le spécialiste du mercato.

Here we go, MU prolonge Carrick

Une belle récompense pour l’ancien milieu de terrain anglais de Manchester United, dont le bilan est tout simplement exceptionnel en Premier League depuis la reprise en main de l’équipe. Carrick aura désormais l’opportunité de prouver sa réelle valeur d’entraîneur sur une saison complète, avec un mercato et une préparation. De quoi lancer définitivement sa carrière dans le club de son coeur pour le plus grand bonheur des supporters, lesquels étaient une majorité à réclamer que Carrick soit maintenu plutôt que de tenter un énième pari avec un entraîneur à l’étranger.
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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

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c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

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exact

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1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

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c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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