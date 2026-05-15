PL : Manchester United offre un beau contrat à Carrick

En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂
c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?
exact
1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .
c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
Loading
🚨 Michael Carrick will stay at Manchester United as permanent manager, confirmed. Direction clear for weeks, plan also approved by Sir Jim Ratfliffe and new deal set to be signed soon. New deal for 2 years plus option to extend or directly 3 years, but no doubts: Carrick says