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OM : Après quelques mois à Marseille, il claque la porte

OM30 mars , 18:20
parClaude Dautel
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L'été dernier, l'OM avait recruté Nor-Hédine Ainseba au poste de patron de la cellule recrutement du centre de formation. Un poste hautement important qui est désormais vacant.
Même si les supporters s'intéressent surtout à la cellule recrutement dirigée désormais officieusement en solitaire par Medhi Benatia, celle du centre de formation a également un impact important sur la vie d'un club important comme l'Olympique de Marseille. Et ce lundi, Foot Mercato révèle que Nor-Hédine Ainseba, qui avait été recruté par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour diriger le recrutement du centre de formation de l'OM, a décidé de partir de son poste après donc à peine huit mois passés à Marseille.

L'OM en mode casting géant

Selon nos confrères, Nor-Hédine Ainseba n'a pas souhaité s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à abandonner ce rôle très important à l'OM. C'est d'autant plus dommage que c'est Lasaad Hasni, le directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui l'avait poussé à accepter ce rôle, les deux hommes ayant eu l'occasion de travailler ensemble à l'OGC Nice. Nor-Hédine Ainseba ayant également travaillé pendant 16 ans pour l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment tout cela qui a incité le board de l'OM à le faire signer l'été dernier.
Pour l'instant, le club et Nor-Hédine Ainseba n'ont pas confirmé cette fin précoce d'une aventure qui n'aura duré que quelques mois. L'Olympique de Marseille va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau patron du recrutement pour son centre de formation, un poste de plus à combler au moment où l'OM cherche également un successeur à Pablo Longoria et très probablement un remplacement pour compenser le départ de Medhi Benatia.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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