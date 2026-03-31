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Boycotté par l’OM, il tape encore très fort

OM31 mars , 11:30
parGuillaume Conte
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La guerre est déclarée entre l'OM et La Provence, qui n'a plus la parole aux conférences de presse. Cela n'empêche pas son chef des sports de se lâcher sur un joueur du club.
Malgré la trêve internationale, cela ne va pas se calmer entre La Provence et l’OM. Les journaliste du quotidien local ne sont plus autorisés à poser des questions lors des conférence de presse, dans une consigne « venue d’en haut » après les très vives critiques du journal, notamment à l’encontre de Medhi Benatia ces derniers mois. Un acharnement aux yeux du club phocéen, qui a décidé de se venger dans une décision tout de même assez rare envers la presse. A tel point que le syndicat des journalistes a dénoncé cette pratique pas vraiment très « liberté de la presse ».

Kondogbia, une immunité qui interpelle

Premier visé par cette décision, Alexandre Jacquin a profité de la trêve internationale pour taper encore sur l’OM, mais en changeant de cible cette fois-ci. Pour le chef du service des sports, il serait surtout bon de voir le club provençal se débarrasser d’un ou deux joueurs à gros salaire cet été. Jacquin vise clairement Geoffrey Kondogbia, qui plombe le club à ses yeux, et égratigne au passage Pierre-Emile Hojbjerg.
« Il y a un vrai sujet Kondogbia. La saison dernière, Kondogbia ne jouait pas au milieu, il dépannait un peu en défense et ça allait. Là, il devient l’élément clé du renouveau avec Habib Beye et on se plaint car ça n’avance pas. Le problème, c’est que c’est un profil de joueur qui ne va plus du tout à l’OM. Ça fait trois ans qu’il est là. À un moment donné, il faut se poser des questions sur son vrai niveau. Est-ce qu’il a le niveau pour un club comme l’OM aujourd’hui ? Il est usé physiquement. Il n’avance plus. Au milieu de terrain, quand on a Hojbjerg – Kondogbia : on a deux plots. C’est handicapant pour l’équipe. Citez-moi un grand match de Kondogbia à l’OM ? C’est un énorme salaire du vestiaire. Chaque fois qu’il est là, l’équipe ne va pas très bien. L’OM n’ira pas très haut avec lui », a souligné le journaliste de La Provence, pour qui le fait que l’ancien de Valence et de l’AS Monaco soit resté trois ans à Marseille est déjà une anomalie vus son rendement et son salaire. En attendant, celui qui est désormais international centre-africain possède encore un an de contrat, et sera très difficile à faire partir avec son copieux salaire, l’un des plus élevés du club.
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