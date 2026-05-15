CdM 2026 : Un grand oublié en Belgique, Rudi Garcia fait polémique

Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Au pays des Diables Rouges, l’absence du prometteur Mika Godts fait polémique.

En dépit d’une impressionnante saison à 17 buts et 14 passes décisives sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, le prometteur ailier gauche Mika Godts (20 ans) ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec la Belgique . Un gros coup dur pour l’ancien attaquant de Genk, ciblé par les plus gros clubs européens dans l’optique du mercato dont le Bayern, Barcelone, Leipzig, l’Atlético, Liverpool ou encore Arsenal et Manchester United. En Belgique, personne n’imaginait Rudi Garcia capable de se passer de Mika Godts et l’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM l’a pourtant fait.

Un choix fort de la part du sélectionneur belge, qui fait énormément parler chez les Diables Rouges. Et la justification donnée par le journaliste Sacha Tavolieri ne risque pas de calmer les foules. « D’après les derniers échos, l’absence de Mika Godts réside surtout dans la crainte du staff technique des Diables Rouges de voir un joueur - pur ailier gauche de formation et cantonné à un rôle exclusif de remplaçant à Doku - qui vivrait mal la situation s’il ne jouait pas ou très (très) peu pendant le Mondial, ce qui risquerait de mettre en péril « l’ambiance générale » au sein de l’équipe. La fameuse théorie du groupe dont parlait Rudi Garcia » a publié notre confrère.

Garcia oublie Godts et fait polémique

Une justification souvent mise en avant par Didier Deschamps depuis 14 ans, mais qui ne passe pas chez les supporters des Diables Rouges à un mois de la Coupe du monde. « Donc vu que Doku en a pour 10 ans en équipe national il ne sera jamais sélectionné ? », « Avec un peu pédagogie, de communication, c'est possible » ou encore « Et le but c’est quoi de cramer Doku ? Non parce qu’avec une bonne gestion… je pense qu’un Godts a large de quoi jouer face à l’Iran ou Nouvelle-Zélande » peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux, où l’on regrette le choix catégorique de Rudi Garcia de se priver de sa pépite offensive Mika Godts. Reste à voir si la décision de l’ex-entraîneur de Lille s’avèrera payante, alors que la Belgique est en plein renouvellement de génération, notamment dans le secteur offensif.