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CdM 2026 : Un grand oublié en Belgique, Rudi Garcia fait polémique

Mondial 202615 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Au pays des Diables Rouges, l’absence du prometteur Mika Godts fait polémique.
En dépit d’une impressionnante saison à 17 buts et 14 passes décisives sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, le prometteur ailier gauche Mika Godts (20 ans) ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Un gros coup dur pour l’ancien attaquant de Genk, ciblé par les plus gros clubs européens dans l’optique du mercato dont le Bayern, Barcelone, Leipzig, l’Atlético, Liverpool ou encore Arsenal et Manchester United. En Belgique, personne n’imaginait Rudi Garcia capable de se passer de Mika Godts et l’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM l’a pourtant fait.
Un choix fort de la part du sélectionneur belge, qui fait énormément parler chez les Diables Rouges. Et la justification donnée par le journaliste Sacha Tavolieri ne risque pas de calmer les foules. « D’après les derniers échos, l’absence de Mika Godts réside surtout dans la crainte du staff technique des Diables Rouges de voir un joueur - pur ailier gauche de formation et cantonné à un rôle exclusif de remplaçant à Doku - qui vivrait mal la situation s’il ne jouait pas ou très (très) peu pendant le Mondial, ce qui risquerait de mettre en péril « l’ambiance générale » au sein de l’équipe. La fameuse théorie du groupe dont parlait Rudi Garcia » a publié notre confrère.

Garcia oublie Godts et fait polémique

Une justification souvent mise en avant par Didier Deschamps depuis 14 ans, mais qui ne passe pas chez les supporters des Diables Rouges à un mois de la Coupe du monde. « Donc vu que Doku en a pour 10 ans en équipe national il ne sera jamais sélectionné ? », « Avec un peu pédagogie, de communication, c'est possible » ou encore « Et le but c’est quoi de cramer Doku ? Non parce qu’avec une bonne gestion… je pense qu’un Godts a large de quoi jouer face à l’Iran ou Nouvelle-Zélande » peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux, où l’on regrette le choix catégorique de Rudi Garcia de se priver de sa pépite offensive Mika Godts. Reste à voir si la décision de l’ex-entraîneur de Lille s’avèrera payante, alors que la Belgique est en plein renouvellement de génération, notamment dans le secteur offensif.

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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

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c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

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exact

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1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

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c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
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17
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18
Metz
163337233276-44

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