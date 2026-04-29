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L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

OM29 avr. , 20:00
parCorentin Facy
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Actuellement sixième de Ligue 1, l’OM aura bien du mal à retenir Mason Greenwood en cas de non-qualification en Ligue des Champions. La Juventus Turin souhaite en profiter et connaît le prix à payer.
Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est plus proche que jamais de la sortie. En rupture totale avec le futur ex-directeur sportif Medhi Benatia, le numéro 10 anglais est également en conflit avec Habib Beye. Le départ de Roberto De Zerbi a fait énormément de mal au joueur formé à Manchester United, qui entretenait une relation forte avec l’entraîneur italien. L’OM étant par ailleurs en mauvaise posture pour se qualifier en Ligue des Champions, le départ de Mason Greenwood apparaît comme inévitable ou presque. Sauf que les clubs intéressés ne se bousculent pas, en dépit du talent et des statistiques du joueur.
En Angleterre, la porte lui est fermée tandis qu’en Espagne, seul l’Atlético de Madrid semble un candidat potentiel. C’est donc en Italie que Mason Greenwood pourrait bien poursuivre sa carrière. Le scénario n’est pas improbable selon la Gazzetta dello Sport, qui affirme dans ses colonnes que l’attaquant de l’OM est une cible de la Juventus Turin pour le mercato à venir. Le club bianconeri apprécie le profil de l’Anglais et en ferait l’une de ses priorités pour cet été.
Mais à ce stade, le prix demandé « n’est pas donné », comme l’écrivent nos confrères du journal aux pages roses. Et pour cause, l’Olympique de Marseille réclame tout de même 50 millions d’euros pour se séparer de Mason Greenwood lors du prochain mercato. Un prix important pour les finances de la Juve mais qui peut paraître trop bas aux yeux des supporters marseillais, qui savent qu’au moins 35% de ce transfert ira directement dans les caisses de Manchester United.

L'OM attend 50 millions pour Greenwood

En outre, en cas de deal à hauteur de 50 millions d’euros, l’OM récupèrerait à peine plus de la somme investie il y a deux ans pour recruter Mason Greenwood. Chez les supporters phocéens, on espère donc que ce prix sera revu à la hausse. Ce n’est clairement pas le plan de la Juventus Turin qui, au contraire, pense à inclure Edon Zhegrova dans la transaction afin de payer moins cher l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille. Reste que pour le club phocéen, récupérer l’ancien Lillois ne serait pas forcément l’idée du siècle. Cette saison, il n’a démarré aucun match de Série A et n’a délivré aucune passe décisive, ni marqué aucun but.

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Le Bayern va se qualifier.

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Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule

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Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

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Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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