L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

Actuellement sixième de Ligue 1, l’OM aura bien du mal à retenir Mason Greenwood en cas de non-qualification en Ligue des Champions. La Juventus Turin souhaite en profiter et connaît le prix à payer.

Deux ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est plus proche que jamais de la sortie . En rupture totale avec le futur ex-directeur sportif Medhi Benatia, le numéro 10 anglais est également en conflit avec Habib Beye. Le départ de Roberto De Zerbi a fait énormément de mal au joueur formé à Manchester United, qui entretenait une relation forte avec l’entraîneur italien. L’OM étant par ailleurs en mauvaise posture pour se qualifier en Ligue des Champions, le départ de Mason Greenwood apparaît comme inévitable ou presque. Sauf que les clubs intéressés ne se bousculent pas, en dépit du talent et des statistiques du joueur.

Gazzetta dello Sport, qui affirme dans ses colonnes que l’attaquant de l’OM est une cible de la Juventus Turin pour le En Angleterre, la porte lui est fermée tandis qu’en Espagne, seul l’Atlético de Madrid semble un candidat potentiel. C’est donc en Italie que Mason Greenwood pourrait bien poursuivre sa carrière. Le scénario n’est pas improbable selon la, qui affirme dans ses colonnes que l’attaquant de l’OM est une cible de la Juventus Turin pour le mercato à venir. Le club bianconeri apprécie le profil de l’Anglais et en ferait l’une de ses priorités pour cet été.

Mais à ce stade, le prix demandé « n’est pas donné », comme l’écrivent nos confrères du journal aux pages roses. Et pour cause, l’Olympique de Marseille réclame tout de même 50 millions d’euros pour se séparer de Mason Greenwood lors du prochain mercato. Un prix important pour les finances de la Juve mais qui peut paraître trop bas aux yeux des supporters marseillais, qui savent qu’au moins 35% de ce transfert ira directement dans les caisses de Manchester United.

L'OM attend 50 millions pour Greenwood

En outre, en cas de deal à hauteur de 50 millions d’euros, l’OM récupèrerait à peine plus de la somme investie il y a deux ans pour recruter Mason Greenwood. Chez les supporters phocéens, on espère donc que ce prix sera revu à la hausse. Ce n’est clairement pas le plan de la Juventus Turin qui, au contraire, pense à inclure Edon Zhegrova dans la transaction afin de payer moins cher l’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille. Reste que pour le club phocéen, récupérer l’ancien Lillois ne serait pas forcément l’idée du siècle. Cette saison, il n’a démarré aucun match de Série A et n’a délivré aucune passe décisive, ni marqué aucun but.