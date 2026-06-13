France-Sénégal : La compo probable des Bleus

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...
Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M
Correction c'est 6 mois d'arrêt
Joueur trop souvent blessé, même l année dernière aussi, un joueur qui fait rappeler à gourcuff
J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
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Nouvelle journée de travail en Équipe 👊