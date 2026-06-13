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Coupe du Monde : La Suisse climatisée par le Qatar

Mondial 202613 juin , 23:07
parClaude Dautel
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Au lendemain du nul entre le Canada et la Bosnie, la Suisse a été tenue en échec (1-1) ce samedi soir à Santa Clara après avoir pris un but à une minute de la fin.
Le climat était chaud du côté de la Californie, mais la Suisse a évité une climatisation qatarie pour son premier match de la Coupe du Monde. Après une énorme occasion pour le Qatar dès les premières minutes de jeu, Edmilson Jr butant sur Kobel, la Nati allait ouvrir le score grâce à un penalty consécutif à une faute du gardien qatari dans la surface. C'est Embolo, le joueur du Stade Rennais, qui transformait ce penalty et donnait l'avantage à la Suisse (1-0, 17e). Le reste du match était plus ennuyeux, les joueurs suisses voulant doubler la mise, et s'assurer une fin de rencontre tranquille, mais sans y parvenir malgré quelques énormes occasions de tuer le suspense.

La Suisse rattrapée au dernier moment

En face, le Qatar affichait un niveau de jeu assez solide, faute d'être génial, mais ne parvenait pas réellement à prendre de vitesse l'équipe suisse. A force de buter sur la défense du Qatar, l'équipe de Murat Yakin restait cependant en danger de se prendre un contre. Et ce qui devait arriver arriva alors que l'on entrait dans la dernière minute du temps additionnel. Sur un centre parfait, Khoukhi reprenait le ballon de la tête et foudroyait le gardien suisse (1-1, 90e+4). Avec ce score de parité, les quatre équipes du groupe, B qui comprend aussi le Canada et la Bosnie-Herzégovine, sont à une parfaite égalité.
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