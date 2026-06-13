Coupe du Monde : La Suisse climatisée par le Qatar

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco
Fier d'avoir écrit vos merdes d'articles ne donnant comme partant ?
A ce prix gardons Barcola ...
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