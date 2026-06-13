PSG : Luis Enrique lui tend la main, il la refuse

Alors que le Paris Saint-Germain lui propose un premier contrat professionnel, le jeune gardien Martin James préfère partir libre cet été. Le titi parisien a choisi de quitter son club formateur malgré la main tendue par l’entraîneur Luis Enrique en équipe première.

Un nouveau gardien va débarquer au Paris Saint-Germain cet été. La semaine dernière, la presse italienne annonçait l’arrivée imminente d’Alessandro Longoni (18 ans) en provenance de l’AC Milan. Un recrutement probablement lié à la situation de Martin James. Performant durant le parcours des U19 parisiens jusqu’en demi-finales de la Youth League, le portier également âgé de 18 ans a donné satisfaction à ses supérieurs. Ces derniers lui ont donc transmis une offre pour signer son premier contrat professionnel il y a déjà plusieurs mois, sans succès.

D’après nos confrères du Parisien, le natif de Versailles a décidé de partir libre cet été, à la fin de son bail aspirant. Martin James n’a pas encore choisi sa future destination mais la source indique que le jeune portier, convoité par plusieurs clubs, se dirige plutôt vers une équipe qualifiée pour une Coupe d’Europe. Manifestement, l’international U18 français estime qu’un départ serait bénéfique pour son évolution. La perspective de se retrouver barré par Matvey Safonov, Lucas Chevalier, s’il décide de rester malgré son statut de doublure, et par Renato Matin l’a peut-être refroidi.

Le Paris Saint-Germain a pourtant tout fait pour lui témoigner sa confiance dans des rendez-vous importants. En plus de l’offre envoyée par la direction, l’entraîneur de l’équipe première Luis Enrique lui a tendu la main à plusieurs reprises. Martin James avait notamment été convoqué en tant que troisième gardien pour les matchs de Ligue des Champions contre Tottenham, Bilbao, le Sporting Portugal et Newcastle. Des convocations insuffisantes pour empêcher son passage au niveau professionnel loin de la capitale française.