Nice prépare un coup de théâtre pour l’après-Puel

A la recherche d’un entraîneur pour remplacer Claude Puel, l’OGC Nice a fait d’Olivier Pantaloni son favori. Mais avant d’acter sa décision, le Gym n’exclut pas un changement de plan et la nomination d’un coach inattendu.
Sauf rebondissement, Ineos restera aux commandes de l’OGC Nice
dans les prochains mois. Un investisseur américain avait bien avancé en vue d’un rachat du club azuréen. Mais le propriétaire du Gym a finalement estimé que le potentiel repreneur ne présentait pas toutes les garanties nécessaires. Le groupe de Jim Ratcliffe se projette donc sur la saison à venir avec comme objectif prioritaire la nomination d’un nouvel entraîneur.
Après le maintien seulement obtenu en barrages contre l’AS Saint-Etienne, la collaboration avec Claude Puel va s’arrêter là. Le poste pourrait revenir à Olivier Pantaloni, de nouveau présenté comme le favori après les rumeurs qui l’envoyaient au Racing Club de Lens, finalement d’accord avec l’Allemand Dino Toppmöller. L’Equipe confirme que l’ancien coach du FC Lorient tient la corde dans l’esprit des décideurs niçois. Mais le Corse n’est pas à l’abri d’un nouveau revirement de situation défavorable.
Cette fois, c’est Christophe Pélissier qui pourrait lui voler la vedette. Alors que la piste menant à Sébastien Pocognoli s’éloigne, l’OGC Nice envisage aussi de confier son équipe au technicien récemment licencié par l’AJ Auxerre. Le Gym n’a pas encore pris sa décision et devrait avancer sur ce dossier à partir de mardi, sachant que le club a fixé la reprise de l’entraînement le 8 juillet. Cette réflexion en cours devrait donner de l’espoir à Christophe Pélissier qui réclamait justement un projet plus ambitieux en début de semaine.
« J'aimerais voir si un projet peut se libérer en Ligue 1 avec des ambitions un peu plus importantes
, réclamait-il dans le quotidien sportif. On dit que je joue toujours le maintien, mais c'est parce que j'ai des équipes qui sont amenées à jouer dans cette catégorie. Je pense avoir prouvé que j'étais capable de réussir mon objectif en Ligue 1, donc j'aimerais le prouver plus haut.
» Nice fait sûrement partie des clubs à la hauteur de ses ambitions.