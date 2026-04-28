Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

Meilleur buteur de l'OM cette saison, Mason Greenwood vit un passage difficile avec des performances en baisse et des tensions en interne. Pour Eric Di Meco, les dirigeants marseillais doivent vendre l'Anglais au plus vite.

Un blessé imaginaire mais des problèmes réels pour Marseille. Dimanche, Mason Greenwood a débuté OM -Nice sur le banc pour une douleur supposée à la cuisse. Néanmoins, tout le monde a rapidement compris qu'il n'en était rien avec les courses de l'Anglais à son entrée. Greenwood a en fait payé une altercation avec Habib Beye dans la semaine et des tensions de plus en plus grandes avec ses partenaires . Isolé dans le vestiaire phocéen, l'attaquant n'est plus en mesure de donner le meilleur de soi-même en ce moment.

Di Meco vend Greenwood sur le champ

L'ancien joueur de Manchester United reste sur 5 matchs sans marquer de but. Un bilan inquiétant pour l'Olympique de Marseille dont il est le meilleur buteur en Ligue 1 cette saison (15 buts). Ce n'est surtout pas de cette façon que Greenwood va vouloir rester au club. Cette idée fait rêver les supporters mais elle est balayée d'un revers de main par Eric Di Meco. L'ancien défenseur ne veut pas bâtir l'avenir autour du joueur de 24 ans à cause de son comportement défaillant. Selon lui, les dirigeants marseillais n'ont pas le choix et doivent vendre rapidement l'attaquant sous contrat jusqu'en 2029.

« Je me dis: est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants ? […] L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties. Je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va se prendre ses sous […] Le mec est au-dessus de l’institution. Mais tu es dépendant de ce joueur, donc tu lui passes tout », a t-il lâché dans le Super Moscato Show sur RMC. Un ultimatum peu gênant pour l'OM au vu de la forte popularité du buteur anglais en Europe et en Arabie Saoudite.