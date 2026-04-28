OM : « Ça a clashé très fort », il signe le départ de Greenwood

Remplaçant contre Nice dimanche soir, Mason Greenwood a payé au prix fort une altercation avec Habib Beye. Les relations entre la star de l’OM et le reste du vestiaire olympien sont devenues glaciales.

La fin de saison de l’Olympique de Marseille ressemble à un véritable cauchemar. Nommé pour remplacer Roberto De Zerbi et guider le club phocéen vers la qualification en Ligue des Champions, Habib Beye est en train d’échouer et son avenir semble de plus en plus s’écrire loin du club phocéen . En plus d’accumuler les mauvais résultats, l’ancien entraîneur du Stade Rennais collectionne les embrouilles avec ses joueurs, comme c’était le cas en Bretagne.

La dernière en date, une prise de bec mémorable avec Himad Abdelli dans le vestiaire après le match nul concédé contre Nice dimanche soir. Trois jours avant, c’est avec Mason Greenwood que l’ancien entraîneur du Red Star s’est écharpé. Un vestiaire au bord de l’implosion qu’Habib Beye ne parvient plus du tout à gérer comme l’a raconté Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

« Ca fait un moment que beaucoup de joueurs sont mauvais à Marseille. Tomber sur Abdelli, c’est légitime mais en vrai, tu peux tomber sur plein de joueurs qui sont mauvais. Beye s’embrouille avec Abdelli, mais Beye s’est aussi embrouillé avec Greenwood il y a trois jours. Ca a clashé très fort. Beye n’arrive pas à gérer le vestiaire, c’est clair et net. Il y a un souci, il s’est embrouillé avec trop de joueurs depuis le peu de temps qu’il est à l’OM. On voit bien qu’il n’y a rien qui fonctionne… » a d’abord lancé l’éditorialiste de l’After Foot, avant de préciser qu’en interne à Marseille, le divorce est consommé entre Mason Greenwood et les autres joueurs.

« Le nombre de joueurs qui ont échoué à Marseille depuis deux ans, qui partent ailleurs et qui sont meilleurs, c’est quand même terrible. Hojbjerg un match il est bon, trois matchs il est mauvais, Aubameyang termine en fauteuil roulant, Gouiri est redevenu le joueur bon six mois… Greenwood est en froid avec tout le monde mais en même temps, quand tu le prends, tu sais qui est ce mec » a précisé notre confrère, pour qui l’ancien attaquant de Manchester United ne s’entend plus avec personne à Marseille ces dernières semaines.

Une preuve de plus que Roberto De Zerbi avait un rôle clé auprès de Greenwood à Marseille, l’entraîneur italien entretenant notamment une relation spéciale avec le père du meneur de jeu anglo-jamaïcain. Plus que jamais, on se dirige donc vers un départ du meilleur buteur olympien à la fin de la saison. Mais pour quelle destination ? Réponse cet été.