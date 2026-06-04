L'OM fait une demande insolite à Genesio

L'OM espère boucler la venue de Bruno Genesio dans les prochaines heures. Mais les Phocéens ont encore une grosse incertitude à lever avant de lui présenter son futur contrat.

L'Olympique de Marseille doit repenser son organigramme. Après avoir bouclé l'arrivée de Grégory Lorenzi, les dirigeants marseillais souhaitent accélérer sur le dossier du futur entraîneur. Habib Beye devrait quitter ses fonctions et être remplacé par Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de l'OL, du Stade Rennais et du LOSC aurait déjà donné son accord pour rejoindre l' OM . Cependant, le club phocéen va devoir faire preuve de patience en raison de sa situation financière délicate.

L'OM demande à Genesio d'attendre le verdict de l'UEFA

Selon les dernières informations de L'Équipe, l'arrivée de Genesio dans la cité phocéenne n'est en effet pas encore totalement finalisée. La direction marseillaise attend avec inquiétude le verdict de l'UEFA concernant sa situation financière. Une éventuelle exclusion de la Ligue Europa pourrait remettre en question certains plans du club et compliquer la finalisation du dossier Genesio.

En attendant, toutes les parties vont devoir prendre leur mal en patience. L'entraîneur français est d'accord avec l'OM sur les bases d'un contrat de deux ans, assorti d'une année supplémentaire en option. Dans l'ombre, il prépare déjà son éventuelle arrivée, en espérant une issue favorable dans les jours à venir. Mais c'est bien du côté du club phocéen que l'on freine cette signature, par crainte d'une sanction de l'UEFA.

L'Olympique de Marseille est également sous la surveillance de la DNCG en France, ce qui pourrait avoir un impact sur son mercato estival. Ce n'est donc pas dans le contexte le plus serein que Bruno Genesio pourrait débarquer dans le sud de la France. Néanmoins, l'entraîneur a sans doute obtenu certaines garanties avant d'accepter le projet marseillais.

L'avenir et les ambitions de l'OM la saison prochaine dépendront en grande partie des décisions à venir. La colère gronde également chez de nombreux supporters, qui souhaitent retrouver une équipe dotée d'une véritable identité et de valeurs fortes. Une mission de taille attend Bruno Genesio, qui a déjà démontré ses qualités au cours de ses passages à Lyon, Rennes et Lille.