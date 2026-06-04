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Bruno Genesio

L'OM fait une demande insolite à Genesio

OM04 juin , 8:00
parHadrien Rivayrand
9
L'OM espère boucler la venue de Bruno Genesio dans les prochaines heures. Mais les Phocéens ont encore une grosse incertitude à lever avant de lui présenter son futur contrat.
L'Olympique de Marseille doit repenser son organigramme. Après avoir bouclé l'arrivée de Grégory Lorenzi, les dirigeants marseillais souhaitent accélérer sur le dossier du futur entraîneur. Habib Beye devrait quitter ses fonctions et être remplacé par Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de l'OL, du Stade Rennais et du LOSC aurait déjà donné son accord pour rejoindre l'OM. Cependant, le club phocéen va devoir faire preuve de patience en raison de sa situation financière délicate.

L'OM demande à Genesio d'attendre le verdict de l'UEFA

Selon les dernières informations de L'Équipe, l'arrivée de Genesio dans la cité phocéenne n'est en effet pas encore totalement finalisée. La direction marseillaise attend avec inquiétude le verdict de l'UEFA concernant sa situation financière. Une éventuelle exclusion de la Ligue Europa pourrait remettre en question certains plans du club et compliquer la finalisation du dossier Genesio.
En attendant, toutes les parties vont devoir prendre leur mal en patience. L'entraîneur français est d'accord avec l'OM sur les bases d'un contrat de deux ans, assorti d'une année supplémentaire en option. Dans l'ombre, il prépare déjà son éventuelle arrivée, en espérant une issue favorable dans les jours à venir. Mais c'est bien du côté du club phocéen que l'on freine cette signature, par crainte d'une sanction de l'UEFA.
L'Olympique de Marseille est également sous la surveillance de la DNCG en France, ce qui pourrait avoir un impact sur son mercato estival. Ce n'est donc pas dans le contexte le plus serein que Bruno Genesio pourrait débarquer dans le sud de la France. Néanmoins, l'entraîneur a sans doute obtenu certaines garanties avant d'accepter le projet marseillais.

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L'avenir et les ambitions de l'OM la saison prochaine dépendront en grande partie des décisions à venir. La colère gronde également chez de nombreux supporters, qui souhaitent retrouver une équipe dotée d'une véritable identité et de valeurs fortes. Une mission de taille attend Bruno Genesio, qui a déjà démontré ses qualités au cours de ses passages à Lyon, Rennes et Lille.
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Derniers commentaires

Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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