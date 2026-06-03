ICONSPORT_312883_0433
Geoffrey Kondogbia

OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer

OM03 juin , 21:00
parHadrien Rivayrand
8
L’OM va devoir se séparer de certains joueurs cadres dans les prochains jours. Geoffrey Kondogbia est plus que jamais candidat au départ dans la cité phocéenne…
L’Olympique de Marseille va prochainement démarrer sa reconstruction sous les ordres de Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC va relever le défi phocéen. Il devra travailler avec Grégory Lorenzi pour dessiner les contours du prochain effectif de l’OM. Des départs importants sont notamment attendus, alors que des sanctions financières planent plus que jamais au-dessus du club phocéen, de la part de la DNCG ou encore de l’UEFA.
Parmi les candidats au départ dans les prochains jours figure Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain marseillais, âgé de 33 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, ne manquera pas d’opportunités. Et une belle piste existe en Premier League, du côté de Sunderland.

Kondogbia, Sunderland est proche du but 

Selon des informations relayées par Football Insider, les Black Cats sont en effet déterminés à tenter un nouveau pari à la Granit Xhaka. Le Suisse était venu apporter toute son expérience à un groupe de jeunes joueurs ambitieux, désireux de progresser au plus haut niveau.
Le profil de Kondogbia est similaire, et Sunderland souhaite pouvoir compter sur lui pour permettre au club d’aller le plus loin possible la saison prochaine en Ligue Europa. Il pourrait être le remplaçant naturel de Xhaka, annoncé de son côté sur le départ.

Lire aussi

OM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à LorenziOM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à Lorenzi
Régis Le Bris veut plus que jamais tenter le coup avec Kondogbia, et son arrivée en Angleterre pourrait arranger toutes les parties. Souvent blessé et bénéficiant d’un gros salaire, son départ soulagerait les finances de l’OM. Reste à savoir pour quel montant il pourrait rejoindre la Premier League. À moins que Bruno Genesio ne bloque son départ, l’ancien Monégasque va quitter la cité phocéenne. Un nouveau challenge excitant sportivement et financièrement lui tend les bras de l’autre côté de la Manche.
Articles Recommandés
Eli Kroupi ICONSPORT_366748_0069
PSG

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

ICONSPORT_367667_0026
Equipe de France

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

ICONSPORT_365167_0005
OM

OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

Luis Enrique ICONSPORT_366783_0203
PSG

Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

Fil Info

04 juin , 22:00
Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas
04 juin , 21:40
France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur
04 juin , 21:30
OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée
04 juin , 21:00
Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée
04 juin , 20:57
Programme et résultats des amicaux du jeudi 4 juin
04 juin , 20:47
Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur
04 juin , 20:30
Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG
04 juin , 20:10
France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)
04 juin , 20:00
Le plan B de la Roma est aussi à l’OM

Derniers commentaires

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

J'imagine bien, ce pays est un business sur pattes où n'importe quelle occasion de bombarder de comm est saisie...j'espère qu'ils ne gâcheront pas la compèt...

Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading