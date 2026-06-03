OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer

L’OM va devoir se séparer de certains joueurs cadres dans les prochains jours. Geoffrey Kondogbia est plus que jamais candidat au départ dans la cité phocéenne…

L’Olympique de Marseille va prochainement démarrer sa reconstruction sous les ordres de Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC va relever le défi phocéen. Il devra travailler avec Grégory Lorenzi pour dessiner les contours du prochain effectif de l’ OM . Des départs importants sont notamment attendus, alors que des sanctions financières planent plus que jamais au-dessus du club phocéen, de la part de la DNCG ou encore de l’UEFA.

Parmi les candidats au départ dans les prochains jours figure Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain marseillais, âgé de 33 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, ne manquera pas d’opportunités. Et une belle piste existe en Premier League, du côté de Sunderland.

Kondogbia, Sunderland est proche du but

Selon des informations relayées par Football Insider, les Black Cats sont en effet déterminés à tenter un nouveau pari à la Granit Xhaka. Le Suisse était venu apporter toute son expérience à un groupe de jeunes joueurs ambitieux, désireux de progresser au plus haut niveau.

Le profil de Kondogbia est similaire, et Sunderland souhaite pouvoir compter sur lui pour permettre au club d’aller le plus loin possible la saison prochaine en Ligue Europa. Il pourrait être le remplaçant naturel de Xhaka, annoncé de son côté sur le départ.

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Régis Le Bris veut plus que jamais tenter le coup avec Kondogbia, et son arrivée en Angleterre pourrait arranger toutes les parties. Souvent blessé et bénéficiant d’un gros salaire, son départ soulagerait les finances de l’OM. Reste à savoir pour quel montant il pourrait rejoindre la Premier League. À moins que Bruno Genesio ne bloque son départ, l’ancien Monégasque va quitter la cité phocéenne. Un nouveau challenge excitant sportivement et financièrement lui tend les bras de l’autre côté de la Manche.