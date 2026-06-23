L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

L'OM espère vendre Mason Greenwood dans les prochains jours. Mais les Phocéens souhaitent récupérer un énorme chèque pour laisser partir l'Anglais cet été, lequel aurait acté sa décision de quitter Marseille cet été.

L'Olympique de Marseille n'aura pas le temps de chômer cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens attendent encore d'en savoir plus sur la décision de la DNCG concernant leur situation financière. La direction marseillaise sait néanmoins qu'elle devra réaliser plusieurs ventes importantes afin de générer des liquidités. Mason Greenwood figure plus que jamais parmi les candidats au départ. L'ancien joueur de Manchester United ne manque pas de prétendants et l'AS Roma apparaît actuellement comme le club le mieux placé pour l'accueillir. Mais l' OM entend négocier au prix fort.

L'OM prévient les clubs intéressés par Greenwood

Selon les dernières informations de L'Équipe, l'OM réclame en effet 55 millions d'euros pour céder Mason Greenwood cet été. Un montant qui permettrait de limiter la casse financièrement, sachant que le club marseillais ne récupérerait qu'environ 32 millions d'euros sur l'opération, en raison d'un accord prévoyant le versement de 40 % du montant du transfert à Manchester United. La Roma est donc fixée, mais le club italien devra également surveiller ses comptes, alors que les Giallorossi ont l'obligation de vendre avant de pouvoir recruter en cette fin de mois de juin.