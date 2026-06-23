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L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

OM23 juin , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM espère vendre Mason Greenwood dans les prochains jours. Mais les Phocéens souhaitent récupérer un énorme chèque pour laisser partir l'Anglais cet été, lequel aurait acté sa décision de quitter Marseille cet été.
L'Olympique de Marseille n'aura pas le temps de chômer cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens attendent encore d'en savoir plus sur la décision de la DNCG concernant leur situation financière. La direction marseillaise sait néanmoins qu'elle devra réaliser plusieurs ventes importantes afin de générer des liquidités. Mason Greenwood figure plus que jamais parmi les candidats au départ. L'ancien joueur de Manchester United ne manque pas de prétendants et l'AS Roma apparaît actuellement comme le club le mieux placé pour l'accueillir. Mais l'OM entend négocier au prix fort.

L'OM prévient les clubs intéressés par Greenwood 

Selon les dernières informations de L'Équipe, l'OM réclame en effet 55 millions d'euros pour céder Mason Greenwood cet été. Un montant qui permettrait de limiter la casse financièrement, sachant que le club marseillais ne récupérerait qu'environ 32 millions d'euros sur l'opération, en raison d'un accord prévoyant le versement de 40 % du montant du transfert à Manchester United. La Roma est donc fixée, mais le club italien devra également surveiller ses comptes, alors que les Giallorossi ont l'obligation de vendre avant de pouvoir recruter en cette fin de mois de juin.

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Dans l'esprit de Mason Greenwood, l'avenir semble déjà s'écrire loin de la cité phocéenne. L'ancien joueur de Getafe souhaite quitter l'OM et a déjà donné son accord à la Roma. Le club de la Louve connaît désormais le montant à débourser pour s'attacher les services d'un joueur en pleine forme, mais qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau européen. De son côté, Marseille aura pour mission de lui trouver le meilleur remplaçant possible afin de ne pas trop s'affaiblir lors de ce mercato estival de tous les dangers sur la Canebière.
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Derniers commentaires

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Oui oui les mecs dans ton genre qui expliquent que tout est complot que la terre est plate, que les illuminatis dirigent le monde... effectivement j'arrives pas à comprendre vos dingueries !! Tu fais comment pour voir tes complots partout dans le foot ? hier les arbitres et la fifa ont complotés pour l'argentine, Nasser achete tout lol Personne te comprend Rémi ! c'est pour ce que tout le monde se moque de toi sans exception :)

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et mec tu sais plus quoi dire et du coup tu inventes a quel moment je t'ai parler de femmes?? c a toi que je parle dede la frite toi tu es en train de montré que tu es con sans dire que tu es con

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Je savais bien que tu étais trop limité pour comprendre ces choses là. ^^

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"Mais pour le Qatar, Ousmane Dembélé est bien représentatif pour le PSG et ses supporters. C'est un très bon produit publicitaire pour le Qatar et le PSG. C'est sûr que pour ta petite cervelle, c'est inconcevable. ^^" Tes théories du complot ne sont inconcevables pour les gens normaux Remi.... Toi et tes amis complotistes vous etes pas représentatifs de gens normaux ! Regarde toi t'es le mec dont tout le monde se moque sur foot 01 !! comme tout le monde se moque de Francis Lalanne avec ses théories complotistes !! T'es aussi allumé que les mecs qui expliquent que la terre est plate Rémi le conspirationniste :)

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