La finale de la Ligue des champions opposera le PSG à Arsenal
PSG-Arsenal va battre des records d'audience

TV : PSG-Arsenal ne sera pas diffusé en clair en Angleterre

Ligue des Champions18 mai , 22:00
parClaude Dautel
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Le 30 mai prochain, les téléspectateurs anglais qui voudront regarder la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal devront se tourner vers une chaîne payante.
En France, pour suivre le choc PSG-Arsenal en direct de Budapest, les téléspectateurs auront le choix entre Canal+, détenteur des droits de la Ligue des champions, et M6. Dans notre pays, le gouvernement a fixé une liste d'événements sportifs qui sont considérés comme d’intérêt majeur et doivent donc être accessibles en clair. Mais de l'autre côté de la Manche, aucune chaîne en clair ne diffusera cette finale de la Ligue des champions. En effet TNT Sports, qui possède les droits des trois finales européennes, avec des clubs anglais concernés dans les trois, a décidé de ne pas laisser PSG-Arsenal, ce qui est une grande première dans l'histoire du football à la télévision de l'autre côté de la Manche où pendant longtemps c'est ITV qui donnait cette rencontre en direct et en clair. Une décision qui fait du bruit, et notamment du côté de l'UEFA comme le confirme Matt Hugues, journaliste pour The Guardian.

L'UEFA n'apprécie pas, mais a touché un gros chèque

PSG-Arsenal, l'affiche officielle
PSG-Arsenal, l'affiche officielle de la finale
« Le détenteur des droits, TNT Sports, aurait irrité l'UEFA en choisissant de faire payer les supporters du Royaume-Uni pour regarder les trois finales européennes, alors même que les clubs anglais visaient un triplé historique », explique notre confrère anglais. Cependant, dans le même temps, l'UEFA a touché près d'un milliard de livres sterling pour une période de trois ans. Et si TNT Sports peut se montrer aussi intransigeant, c'est que le contrat va bientôt changer de main. En effet, à partir de la saison 2027-28, c'est Paramount qui diffusera la Ligue des champions et Sky Sports qui donnera l'Europa Ligue et la Conference League en Angleterre. En France, Canal+ paie 480 milions d'euros par an pour la totalité des trois compétitions, mais a l'obligation de céder une partie des droits pour une chaîne en clair. L'an dernier, la finale PSG-Inter a été suivi par 8,8 millions de téléspectateurs sur M6 et 3 millions sur Canal+
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Même si Letang doit etre une tete a claque, Lille est le club ideal pour lui... A l OM il va se faire broyer par la pression médiatique et les supporters, il est pas prêt.

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Ce gars a le QI d une olive dénoyautées, ils pensent clairement ce qu il dit, mais il est trop c*n pour voir les incohérences de son discours ...

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C'est pas nouveau en même temps...

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Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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