TV : PSG-Arsenal ne sera pas diffusé en clair en Angleterre

Le 30 mai prochain, les téléspectateurs anglais qui voudront regarder la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal devront se tourner vers une chaîne payante.

TNT Sports, qui possède les droits des trois finales européennes, avec des clubs anglais concernés dans les trois, a décidé de ne pas laisser PSG-Arsenal, ce qui est une grande première dans l'histoire du football à la télévision de l'autre côté de la Manche où pendant longtemps c'est ITV qui donnait cette rencontre en direct et en clair. Une décision qui fait du bruit, et notamment du côté de l'UEFA comme le confirme Matt Hugues, journaliste pour En France, pour suivre le choc PSG-Arsenal en direct de Budapest, les téléspectateurs auront le choix entre Canal+, détenteur des droits de la Ligue des champions, et M6. Dans notre pays, le gouvernement a fixé une liste d'événements sportifs qui sont considérés comme d’intérêt majeur et doivent donc être accessibles en clair. Mais de l'autre côté de la Manche, aucune chaîne en clair ne diffusera cette finale de la Ligue des champions. En effet, qui possède les droits des trois finales européennes, avec des clubs anglais concernés dans les trois, a décidé de ne pas laisser PSG-Arsenal, ce qui est une grande première dans l'histoire du football à la télévision de l'autre côté de la Manche où pendant longtemps c'est ITV qui donnait cette rencontre en direct et en clair. Une décision qui fait du bruit, et notamment du côté de l'UEFA comme le confirme Matt Hugues, journaliste pour The Guardian.

L'UEFA n'apprécie pas, mais a touché un gros chèque

PSG-Arsenal, l'affiche officielle de la finale

« Le détenteur des droits, TNT Sports, aurait irrité l'UEFA en choisissant de faire payer les supporters du Royaume-Uni pour regarder les trois finales européennes, alors même que les clubs anglais visaient un triplé historique », explique notre confrère anglais. Cependant, dans le même temps, l'UEFA a touché près d'un milliard de livres sterling pour une période de trois ans. Et si TNT Sports peut se montrer aussi intransigeant, c'est que le contrat va bientôt changer de main. En effet, à partir de la saison 2027-28, c'est Paramount qui diffusera la Ligue des champions et Sky Sports qui donnera l'Europa Ligue et la Conference League en Angleterre. En France, Canal+ paie 480 milions d'euros par an pour la totalité des trois compétitions, mais a l'obligation de céder une partie des droits pour une chaîne en clair. L'an dernier, la finale PSG-Inter a été suivi par 8,8 millions de téléspectateurs sur M6 et 3 millions sur Canal+