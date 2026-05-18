TV : PSG-Arsenal ne sera pas diffusé en clair en Angleterre

Même si Letang doit etre une tete a claque, Lille est le club ideal pour lui... A l OM il va se faire broyer par la pression médiatique et les supporters, il est pas prêt.
Ce gars a le QI d une olive dénoyautées, ils pensent clairement ce qu il dit, mais il est trop c*n pour voir les incohérences de son discours ...
C'est pas nouveau en même temps...
Que l est le rapport entre la provenance des fonds et l article ? Tu sous entends en premier lieu que c est la dominance du PSG sur le championnat qui entraine se désintérêt, je peux le comprendre pour les supporters adverse, mais les supporters sont en attente de festivités, d ou mon exemple du Bayern ... Ils ecrasent encore plus leur championnat et adversaires que le PSG, ils ont le meme budget que le PSG, ça ne les empêche pas de fêter leur titre avec leur supporters en plein centre ville !!!
C'est une blague ? Copier coller du maillot du PSG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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