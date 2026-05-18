Après Ansu Fati, Monaco revient piocher au Barça

Satisfaite des performances d’Ansu Fati, l’AS Monaco devrait conclure son transfert définitif en provenance du FC Barcelone. Le club de la Principauté pourrait en profiter pour négocier la venue d’un autre Blaugrana cet été.

Si l’AS Monaco avait encore un doute, Ansu Fati l’a peut-être dissipé dimanche soir. L’attaquant prêté par le FC Barcelone, buteur malgré la défaite spectaculaire à Strasbourg (5-4), a atteint la barre des 12 buts cette saison toutes compétitions confondues. L’Espagnol a répondu aux attentes au niveau des statistiques et devrait faire l’objet d’un transfert définitif via le paiement de l’option d’achat à 11 millions d’euros. Ce sera aussi l’occasion pour la direction monégasque d’aborder le cas Roony Bardghji.

Selon la presse allemande, le club de la Principauté fait partie des prétendants du Blaugrana. L’ailier droit de 20 ans souhaite quitter le Barça afin d’obtenir davantage de temps de jeu et ses dirigeants ne s’y opposent pas. L’idée serait de prêter le Suédois pour une saison, ou de le transférer en négociant une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions d’euros.

Manifestement, le champion d’Espagne croit toujours en son joueur malgré sa première saison difficile en Catalogne. Comme prévu, Roony Bardghji a seulement joué les doublures d’un Lamine Yamal omniprésent. La situation n’est pas simple pour l’ancien joueur du FC Copenhague qui pensait enfin briller après la blessure de son concurrent en fin de saison. Mais son manque d’initiative sur le couloir droit l’a encore fait descendre dans la hiérarchie au profit des polyvalents Marcus Rashford et Raphinha.

Monaco et le Barça en désaccord

Et pour ne rien arranger, même si l’on parle d’un problème de comportement dans son pays, l’international suédois n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026. Autant dire que Roony Bardghji a besoin de se relancer. Mais ça ne sera peut-être pas à Monaco qui, contrairement à Stuttgart et Porto, souhaite conclure un prêt avec option d’achat incompatible avec le plan du Barça, déterminé à garder la main sur sa recrue estivale à 2,5 millions d’euros.