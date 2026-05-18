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Roony Bardghji

Après Ansu Fati, Monaco revient piocher au Barça

Monaco18 mai , 22:30
parEric Bethsy
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Satisfaite des performances d’Ansu Fati, l’AS Monaco devrait conclure son transfert définitif en provenance du FC Barcelone. Le club de la Principauté pourrait en profiter pour négocier la venue d’un autre Blaugrana cet été.
Si l’AS Monaco avait encore un doute, Ansu Fati l’a peut-être dissipé dimanche soir. L’attaquant prêté par le FC Barcelone, buteur malgré la défaite spectaculaire à Strasbourg (5-4), a atteint la barre des 12 buts cette saison toutes compétitions confondues. L’Espagnol a répondu aux attentes au niveau des statistiques et devrait faire l’objet d’un transfert définitif via le paiement de l’option d’achat à 11 millions d’euros. Ce sera aussi l’occasion pour la direction monégasque d’aborder le cas Roony Bardghji.
Selon la presse allemande, le club de la Principauté fait partie des prétendants du Blaugrana. L’ailier droit de 20 ans souhaite quitter le Barça afin d’obtenir davantage de temps de jeu et ses dirigeants ne s’y opposent pas. L’idée serait de prêter le Suédois pour une saison, ou de le transférer en négociant une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions d’euros.
Manifestement, le champion d’Espagne croit toujours en son joueur malgré sa première saison difficile en Catalogne. Comme prévu, Roony Bardghji a seulement joué les doublures d’un Lamine Yamal omniprésent. La situation n’est pas simple pour l’ancien joueur du FC Copenhague qui pensait enfin briller après la blessure de son concurrent en fin de saison. Mais son manque d’initiative sur le couloir droit l’a encore fait descendre dans la hiérarchie au profit des polyvalents Marcus Rashford et Raphinha.

Monaco et le Barça en désaccord

Et pour ne rien arranger, même si l’on parle d’un problème de comportement dans son pays, l’international suédois n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026. Autant dire que Roony Bardghji a besoin de se relancer. Mais ça ne sera peut-être pas à Monaco qui, contrairement à Stuttgart et Porto, souhaite conclure un prêt avec option d’achat incompatible avec le plan du Barça, déterminé à garder la main sur sa recrue estivale à 2,5 millions d’euros.
R. Bardghji

R. Bardghji

KuwaitKoweït Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
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WC Qualification Europe

2026
Matchs3
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Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
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La Liga

2025/2026
Matchs21
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
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Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
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3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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