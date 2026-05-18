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OM : Il révèle brutalement le nom de la taupe

OM18 mai , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L’Olympique de Marseille a terminé sa saison et peut désormais dresser son bilan. De nombreux événements ont marqué la Canebière, et un homme est désormais pointé du doigt…
L’Olympique de Marseille a validé sa qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine grâce à sa victoire face au Stade Rennais ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Un moindre mal pour un club qui a déçu ses supporters sur plusieurs plans.
L’heure est désormais au bilan. Le club va devoir repartir sur de nouvelles bases et nommer un nouveau directeur sportif, voire un nouvel entraîneur. Il faudra également tenter de limiter les fuites d’informations internes, de plus en plus nombreuses ces dernières semaines. Une véritable “chasse à la taupe” semble lancée en interne. Et selon Mohamed Toubache-Ter, la personne responsable serait déjà identifiée…

Abardonado clairement visé 

Ces dernières heures, sur son compte X, le consultant a en effet publié une image d'une taupe accompagnée du message : « Coucou Pancho, ça va ? ». Une publication rapidement interprétée comme une référence à Jacques Abardonado, surnommé “Pancho”, actuellement adjoint de Habib Beye.
Cette sortie a immédiatement fait réagir de nombreux supporters sur les réseaux sociaux, certains se montrant très critiques à son égard :
« Lui c’est comme Malatrait. Qu’on me vire cette expert CPA dégeulasse ça fait 15 ans qu’il est dans le staff de tous les coachs et je vois pas ce qu’il nous apporte » ; « Lui j'espère qu'il ne survivra pas au prochain coach c'est une catastrophe ce mec » ; « On va entendre des trucs de fou sur la saison dans les prochains jours » ou encore « Je sais pas si c’est une taupe, mais j’ai la certitude qu’il n’apporte rien depuis qu’il est dans le staff des 20 derniers entraîneurs… ».

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Dans les prochaines heures, l’OM devra trancher concernant la continuité de Habib Beye sur le banc. Une décision qui pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir de Jacques Abardonado au sein du staff. Une chose est sûre : les prochaines semaines s’annoncent agitées sur la Canebière, avec encore de nombreuses révélations possibles sur une saison particulièrement mouvementée.
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603418610534013
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6
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5934178959509
7
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54341661260546
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10
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11
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13
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14
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15
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