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OM : Un international français ciblé, le renfort surprise de Genesio

OM17 juin , 17:00
parCorentin Facy
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Fortement pressenti pour devenir nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio cible un ancien international français pour compléter son staff. Son identité est en revanche un mystère.
L’accord est trouvé depuis plusieurs semaines entre l’Olympique de Marseille et Bruno Genesio, lequel va devenir sauf grosse surprise le futur entraîneur du club phocéen. L’ancien technicien du LOSC est déjà au travail au côté de Grégory Lorenzi pour réfléchir au mercato et définir les contours de l’effectif 2026-2027. Bruno Genesio travaille en parallèle sur la composition de son staff technique. Il y a quelques jours, la rumeur Samir Nasri avait notamment été évoquée sans que cela n’ait été confirmée ensuite.
Sur son compte X, l’insider Mohamed Toubache-Ter a remis une pièce dans la machine, affirmant que Bruno Genesio avait ciblé un ancien international français pour intégrer son staff à l’Olympique de Marseille. « Un ancien international français dans le viseur de Bruno Genesio pour intégrer son staff. PS : il ne fait pas 1m77. #OM » a-t-il publié, avant de préciser que Samir Nasri mesurait 1m77, ce qui écarte de fait la piste menant à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, de Manchester City ou encore d’Arsenal.

Un renfort mystère dans le viseur de Genesio

Sur les réseaux sociaux, le nom de Steve Mandanda revient avec insistance mais la piste paraît surprenante puisque Bruno Genesio dispose déjà d’un entraîneur des gardiens en la personne de Nicolas Dehon. Aucun autre indice n’a pour l’instant été publié sur l’identité de ce renfort mystère désiré par Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Chez les supporters phocéens, on mène l’enquête et on espère surtout que la signature de l’ex-entraîneur du LOSC sera bientôt officialisée.

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Ce n’est toujours pas le cas, la faute à un club qui marche au ralenti dans l’attente du verdict de l’UEFA et du passage devant la DNCG d’ici la fin du mois. Une fois ces deux échéances passées, l’OM devrait aller beaucoup plus vite sur le dossier de son entraîneur mais surtout sur le mercato avec de nombreux départs espérés pour renflouer les caisses à hauteur de 100 millions d’euros.
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Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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