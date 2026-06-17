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OM McCourt, Richard

L'OM se réjouit de la sanction de l'UEFA

OM17 juin , 18:43
parCorentin Facy
9
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Sanctionné par l’UEFA d’une exclusion des coupes d’Europe avec sursis, l’Olympique de Marseille a affiché son soulagement.
Le club phocéen est autorisé par l’UEFA à disputer l’Europa League pour la saison 2026-2027 mais sera exclu des coupes d’Europe les années suivantes si la situation financière ne s’améliore pas. Un verdict qui convient au club phocéen, malgré l’amende de 10 millions d’euros qui s’ajoute à la note finale. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l'UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027 » écrit le club olympien, soulagé, sur son site internet avant de conclure.
« Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables » écrit par ailleurs l’OM, à priori très soulagé de ne pas avoir à subir une exclusion de l’Europa League dès la saison prochaine.

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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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