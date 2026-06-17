L'OM se réjouit de la sanction de l'UEFA

Sanctionné par l’UEFA d’une exclusion des coupes d’Europe avec sursis, l’Olympique de Marseille a affiché son soulagement.

« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l'UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027 » écrit le club olympien, soulagé, sur son site internet avant de conclure. Le club phocéen est autorisé par l’UEFA à disputer l’Europa League pour la saison 2026-2027 mais sera exclu des coupes d’Europe les années suivantes si la situation financière ne s’améliore pas. Un verdict qui convient au club phocéen, malgré l’amende de 10 millions d’euros qui s’ajoute à la note finale.écrit le club olympien, soulagé, sur son site internet avant de conclure.

« Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd'hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables » écrit par ailleurs l’OM, à priori très soulagé de ne pas avoir à subir une exclusion de l’Europa League dès la saison prochaine.