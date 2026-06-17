OM vélodrome ICONSPORT_267501_0366 (1)

Exclusion et grosse amende, l'UEFA sanctionne l'OM !

OM17 juin , 18:17
parCorentin Facy
32
Ajouter comme source préférée sur Google
Incapable de rester dans les clous du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a écopé d’une lourde sanction de la part de l’UEFA : une exclusion de la coupe d’Europe avec sursis et une grosse amende.
L’Olympique de Marseille craignait de ne pas pouvoir disputer l’Europa League lors de la saison 2026-2027 en raison de sa situation financière. Après plusieurs semaines de réflexion et d’instruction du dossier, l’UEFA a rendu son verdict ce mercredi. Une lourde sanction a, comme redouté, été prise par l’instance européenne à l’encontre du club phocéen. L’OM a été exclu de la coupe d’Europe… avec un sursis d’un an pour redresser sa situation.

Un an de sursis avant une possible exclusion 

Autrement dit, Marseille disputera bien l’Europa League en 2026-2027 mais le club a un an pour redresser sa situation financière sous peine d’être automatiquement exclu de toutes les coupes d’Europe pour la saison 2027-2028. En plus de cette sanction, l’UEFA a infligé une amende de 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.
« L'Olympique de Marseille (FRA) n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025). Compte tenu de la gravité limitée de l'infraction et de l'effondrement susmentionné des recettes de diffusion nationales, la Première Chambre de l'ICFC a infligé au club les sanctions disciplinaires suivantes : - l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons, à moins qu'il n'atteigne l'objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027 ; - la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d’euros (…)
La Première Chambre de l'ICFC a également constaté qu'Olympique de Marseille avait enfreint la règle relative aux coûts d'effectif, ayant déclaré un ratio de coûts d'effectif supérieur à 70 % pour l'année civile 2025. Compte tenu de ce dépassement, le club s'est vu infliger une amende supplémentaire de 4 millions d’euros » peut-on lire dans le communiqué officiel de l’UEFA. Une très grosse cure d’austérité s’annonce donc à Marseille, où vendre sera plus que jamais nécessaire pour s’éviter une catastrophe dans un an avec une possible exclusion de la coupe d’Europe.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnucxvdy6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rzfuni1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Desabre et la RDC sont fiers

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnucxu006ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rzftts1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Messi, Mbappé et Kane cartonnent, Cristiano Ronaldo prend cher

ICONSPORT_368476_0454
Video

La long résumé vidéo de Portugal - RD Congo

ICONSPORT_368484_0300
Mondial 2026

Le but splendide de la Croatie en vidéo

Fil Info

17 juin , 23:46
Mondial 2026 : Desabre et la RDC sont fiers
17 juin , 23:30
Messi, Mbappé et Kane cartonnent, Cristiano Ronaldo prend cher
17 juin , 23:15
La long résumé vidéo de Portugal - RD Congo
17 juin , 23:11
Le but splendide de la Croatie en vidéo
17 juin , 23:00
Algérie : 3-0, le show Petkovic ne fait que commencer
17 juin , 22:30
L'OM double l'OL et recrute un crack de Montpellier
17 juin , 22:00
Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller
17 juin , 21:30
EdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé
17 juin , 21:00
CdM 2026 : Surprise, le Portugal bute sur la RD Congo

Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading