Exclusion et grosse amende, l'UEFA sanctionne l'OM !

Incapable de rester dans les clous du fair-play financier, l’Olympique de Marseille a écopé d’une lourde sanction de la part de l’UEFA : une exclusion de la coupe d’Europe avec sursis et une grosse amende.

L’Olympique de Marseille craignait de ne pas pouvoir disputer l’Europa League lors de la saison 2026-2027 en raison de sa situation financière. Après plusieurs semaines de réflexion et d’instruction du dossier, l’UEFA a rendu son verdict ce mercredi . Une lourde sanction a, comme redouté, été prise par l’instance européenne à l’encontre du club phocéen. L’OM a été exclu de la coupe d’Europe… avec un sursis d’un an pour redresser sa situation.

Un an de sursis avant une possible exclusion

Autrement dit, Marseille disputera bien l’Europa League en 2026-2027 mais le club a un an pour redresser sa situation financière sous peine d’être automatiquement exclu de toutes les coupes d’Europe pour la saison 2027-2028. En plus de cette sanction, l’UEFA a infligé une amende de 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.

« L'Olympique de Marseille (FRA) n'a pas atteint l'objectif final de l'accord transactionnel, n'ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 (c'est-à-dire pour les périodes de référence se terminant en 2023, 2024 et 2025). Compte tenu de la gravité limitée de l'infraction et de l'effondrement susmentionné des recettes de diffusion nationales, la Première Chambre de l'ICFC a infligé au club les sanctions disciplinaires suivantes : - l'exclusion de la prochaine compétition interclubs de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des trois prochaines saisons, à moins qu'il n'atteigne l'objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027 ; - la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la Liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 ; et une amende de 6 millions d’euros (…)

La Première Chambre de l'ICFC a également constaté qu'Olympique de Marseille avait enfreint la règle relative aux coûts d'effectif, ayant déclaré un ratio de coûts d'effectif supérieur à 70 % pour l'année civile 2025. Compte tenu de ce dépassement, le club s'est vu infliger une amende supplémentaire de 4 millions d’euros » peut-on lire dans le communiqué officiel de l’UEFA. Une très grosse cure d’austérité s’annonce donc à Marseille, où vendre sera plus que jamais nécessaire pour s’éviter une catastrophe dans un an avec une possible exclusion de la coupe d’Europe.