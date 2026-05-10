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Mason Greenwood

OM : De Zerbi rêve de Greenwood, l'Angleterre refuse

OM10 mai , 15:30
parMehdi Lunay
10
Mason Greenwood va quitter l'Olympique de Marseille cet été. L'attaquant anglais ne manque pas de prétendants au mercato. Roberto de Zerbi pensait l'attirer à Tottenham mais l'Angleterre s'oppose à cette option.
Une fin ratée qui ne fait pas oublier deux années pleines. Mason Greenwood a totalement relancé sa carrière à Marseille après ses ennuis conjugaux passés en Angleterre. L'attaquant anglais a inscrit 47 buts en 79 matchs à l'OM. Un solide bilan qui lui offre de belles perspectives en vue du mercato estival. S'il ne fait pas de doute que Greenwood va quitter la Canebière, sa future destination n'est pas clairement établie. Son ancien entraîneur Roberto de Zerbi aimerait l'attirer à Tottenham la saison prochaine. Une idée folle alors que le joueur de 24 ans est persona non grata outre-Manche.

Greenwood peut oublier la Premier League

Les faits de violence sur sa compagne n'ont pas été oubliés et surtout pardonnés là-bas. Le site Teamtalk a vite démonté la rumeur Greenwood à Tottenham et affirme qu'on ne verra pas l'attaquant en Premier League la saison prochaine. Une analyse renforcée par la défiance vis-à-vis de De Zerbi à sa nomination. Les supporters des Spurs s'étaient opposés à la venue de l'Italien car il avait soutenu publiquement son joueur à Marseille. Un transfert serait donc très mal reçu, tout comme dans les autres formations de Premier League.
Pour Mason Greenwood, le futur s'écrit donc ailleurs. En Arabie Saoudite, en Espagne ou en Italie. Parmi les grosses écuries européennes, la Juventus et l'Atlético de Madrid sont des points de chute crédibles. L'attaquant de l'OM avait d'ailleurs déjà rebondi en Liga. Il avait été performant à Getafe, tapant dans l'œil des dirigeants marseillais qui avaient déboursé 26 millions d'euros pour lui.
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Derniers commentaires

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Les étoiles c'est dans le ciel, le real on pas d étoiles

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Soit pas jaloux.....et peut-être une 2 eme etoiles

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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