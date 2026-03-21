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Mason Greenwood

L’OM et Greenwood mènent le mercato du Barça

OM21 mars , 20:30
parEric Bethsy
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Convoité à l’approche du mercato estival, Mason Greenwood plaît toujours à l’Atlético Madrid. Un départ de l’attaquant de l’Olympique de Marseille chez les Colchoneros ferait le bonheur du FC Barcelone, qui attend de voir la situation de Julian Alvarez se débloquer.
L’Olympique de Marseille va sûrement passer par une période de transition. Après les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, et en attendant celui attendu de Medhi Benatia, un nouveau projet verra le jour. Reste à savoir qui seront les principaux acteurs de cette nouvelle ère. Au niveau des joueurs, il n’est pas certain que Mason Greenwood soit de la partie. L’ailier marseillais s’est bien relancé dans la citée phocéenne et profite d’une belle cote sur le marché des transferts.

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On parle notamment d’un intérêt persistant de l’Atlético Madrid pour l’ancien joueur de Getafe, club de la banlieue de la capitale espagnole. « Il a vécu à Madrid pendant deux ans, a rappelé le journaliste de la Cadena SER Gonzalo Alvarez. Il est très content, il adore Madrid. Il y a laissé de bons amis. Il aime l'idée de revenir, même s'il a aussi l'opportunité de revenir chez lui à Manchester United. On verra ce qui se passera. Depuis Marseille, on me dit que la possibilité de voir Greenwood rejoindre l'Atlético Madrid est réelle. »
Son arrivée serait un gros coup pour les Colchoneros et débloquerait la situation de Julian Alvarez. De son côté, l’attaquant des Rojiblancos est présenté comme la cible prioritaire du FC Barcelone. Les Blaugrana le considèrent comme leur futur avant-centre, même si une prolongation de Robert Lewandowski en tant que remplaçant n’est pas à exclure. Le dossier Julian Alvarez s’annonce compliqué sachant que l’Atlético Madrid n’est pas vendeur. Mais le Barça serait confiant quant à sa capacité à boucler le deal pour moins de 100 millions d’euros, avec un joueur inclus dans la transaction. Pas sûr que le club madrilène accepte cette hypothèse, même avec une éventuelle signature de Mason Greenwood.
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À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!

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Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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