OM : Greenwood contre la DNCG, son prix s'écroule

L'OM sait que cette intersaison est celle de tous les dangers pour l'avenir du club. Les Phocéens ont besoin de liquidités et un départ de Mason Greenwood semble désormais inévitable.

À Marseille, c'est le calme avant la tempête. La direction travaille actuellement à finaliser l'organigramme du club phocéen. L' OM a trouvé son directeur sportif, mais doit encore trancher concernant son prochain entraîneur. Ensuite, il faudra recruter et se séparer de certains joueurs. Car la situation financière de l'Olympique de Marseille est décrite comme préoccupante. Bien qu'il ne souhaite pas quitter la Canebière, Mason Greenwood est poussé vers la sortie. L'Anglais dispose d'une valeur marchande considérable et son club ne peut se permettre de passer à côté d'une telle opportunité de vente.

Greenwood et Rome, le match parfait ?

Cela tombe bien, les prétendants ne manquent pas pour Mason Greenwood. C'est notamment le cas de l'AS Roma comme le confirme encore une fois le quotidien romain Il Messagerro. Gian Piero Gasperini est un grand admirateur du style de jeu du Marseillais et souhaite que le club italien passe à l'action pour s'attacher ses services. Problème : l'OM ne compte pas céder son attaquant pour moins de 50 millions d'euros. L'AS Roma n'a toutefois pas dit son dernier mot et espère que les relations cordiales entre les deux clubs permettront de faire légèrement baisser le prix. Autre joueur que Gasperini aimerait voir débarquer dans la capitale italienne : Crysencio Summerville. Le technicien transalpin souhaiterait pouvoir aligner les deux hommes aux côtés de Donyell Malen en attaque la saison prochaine.

À noter que Mason Greenwood est lui-même très intéressé par une signature à l'AS Roma. Son père a déjà pris contact avec les dirigeants romains afin d'évoquer les contours d'un futur contrat. L'OM, de son côté, ne compte pas se laisser léser dans ce dossier et ne sera pas facile à convaincre. Une chose semble néanmoins quasiment acquise : Mason Greenwood ne devrait plus être un joueur marseillais dans les prochaines semaines. Et son départ devra forcément être compensé pour permettre à l'équipe de rester compétitive, ce sera le travail de Grégory Lorenzi, le directeur sportif phocéen devant composer avec un budget loin d'être aussi élevé que lors des années Longoria.