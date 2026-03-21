OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre

Meilleur buteur de Ligue 1 sous le maillot de l'OM, Mason Greenwood n'a pas été oublié en Angleterre. Et son absence dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel suscite un énorme débat.

Flamboyant avec l'Olympique de Marseille, le joueur anglais de 24 ans regardera très probablement la Coupe du Monde devant la télévision. Même s'il a postulé à une place en équipe de Jamaïque, qui ne l'a jamais convoqué, Mason Greenwood sait que c'est avec l'Angleterre qu'il a le plus de chances de jouer les plus grandes compétitions internationales. Mais,Thomas Tuchel, l'actuel sélectionneur des Three Lions ne l'a toujours pas retenu dans le groupe convoqué vendredi pour les matchs amicaux face à l’Uruguay (27 mars) et le Japon (31 mars). Une décision qui provoque toujours des débats virulents entre supporters anglais dont les arguments sont audibles, quel que soit leur camp.

Le passé de Greenwood n'est pas oublié

Thomas Tuchel n'a visiblement pas l'intention de faire venir le joueur de l'OM en sélection, même s'il est dans la forme de sa vie. Et c'est tant mieux pour le compte All Things Liverpool, qui explique à ses 60.000 followers, dont certains regrettent le choix de Tuchel, que Mason Greenwood est « un violeur qui bat les femmes. J’espère que cela vous aidera ». Il est vrai que l'attaquant de Marseille a des supporters en Angleterre, à l'image de Kara UTD qui pèse 90k followers. « L'Angleterre ne va donc pas faire appel à Mason Greenwood, qui affiche des statistiques exceptionnelles, supérieures à celles de tous ses attaquants à l'exception de Harry Kane ? », s'interroge l'influenceur anglais.

Greenwood doit tourner le dos à l'Angleterre

Du côté des supporters de Manchester United, où Mason Greenwood s'est révélé, certains estiment qu'il faut en finir avec le passé du joueur et que ce dernier doit comprendre que finalement l'Angleterre ne lui donnera pas une chance. « Mason Greenwood devrait honnêtement tourner la page sur tout ce qui touche au football anglais… à moins d’un miracle. Plus de 30 contributions à des buts et toujours aucune sélection. Pendant ce temps, Bukayo Saka, Phil Foden et Dominic Solanke intègrent directement l'équipe. À un moment donné, il faut bien se demander… que doit-il faire de plus ? Ce n’est pas seulement frustrant, c’est vraiment triste », regrette @UtdMaI.

En attendant, ils sont toujours très nombreux à penser que Mason Greenwood ne doit faire l'objet d'aucun pardon et ne peut donc pas prétendre à une carrière internationale sous le maillot de l'Angleterre. Le buteur de l'Olympique de Marseille va devoir s'y faire.