L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux
Anis Hadj Moussa

L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux

OM30 juin , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM peut désormais se projeter sur son mercato estival, même si des économies devront être réalisées. Parmi les joueurs qui avaient retenu l'attention des dirigeants phocéens figurait Anis Hadj Moussa.
L'Olympique de Marseille va devoir composer avec une certaine rigueur budgétaire cet été. Les dirigeants phocéens sont conscients des enjeux financiers, alors que l'UEFA et la DNCG surveilleront de près la situation du club dans les prochaines semaines. Le mercato marseillais sera donc marqué par la recherche d'économies, tout en essayant de renforcer l'effectif avec des joueurs capables d'apporter une réelle plus-value. Parmi les profils suivis ces derniers mois figurait notamment Anis Hadj Moussa. Mais l'international algérien ne devrait finalement pas rejoindre la Canebière.

Al-Ahli proche de rafler la mise pour Anis Hadj Moussa

Selon les informations de Foot Mercato, Anis Hadj Moussa est désormais la priorité d'Al-Ahli pour succéder à Riyad Mahrez, proche d'un départ. Le club saoudien dispose d'ailleurs jusqu'au 30 juin pour activer la clause de résiliation unilatérale figurant dans le contrat du joueur. Al-Ahli a déjà transmis une offre particulièrement lucrative à l'ailier algérien, qui ne serait pas insensible à l'intérêt de la formation de Saudi Pro League. Il faudra également convaincre Feyenoord, où le natif de Paris est encore sous contrat jusqu'en juin 2030. Sa valeur est estimée à plus de 20 millions d'euros.

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Il s'agit donc d'une piste qui s'éloigne pour l'OM, lequel devra de toute façon adapter ses ambitions au contexte économique actuel. Les dirigeants marseillais privilégieront des prêts ou des joueurs libres afin de renforcer l'effectif à moindre coût. L'objectif sera de bâtir un groupe compétitif pour réaliser une meilleure saison et tourner définitivement la page des dernières difficultés. Face à la puissance financière des clubs de Saudi Pro League, rivaliser sur certains dossiers est désormais devenu très compliqué pour la plupart des clubs européens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
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00000000
11
Angers SCO
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12
Le Havre
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Auxerre
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