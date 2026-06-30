L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux

Oui on commence à la connaitre cette histoire... Il part pour pas grand chose, explose la saison suivante et triple sa valeur. Là la proposition n'apporte aucun intérêt. Sinon, tu mets 30% de la revente minimum.
on comprend rien a ce que tu racontes champion.... Sinon nos exploits. bah champions d Europe, et 5 finales. et vous , ah oui 1 demie grace a Bordeaux, et l autre grace a un virus. Ok..... GG
Lille est meilleur que l'OM maintenant.Il sait valoriser ses joueurs dans les transferts.Vous vous etes incapables de sortir un bon joueur
Paris n'en veut pas.Il a preferé le Réal qu'il y reste
En realité les recrues ne seront pas celles là! On ne le saura qu'une fois réalisé ces transferts
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