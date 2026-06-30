OM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane Richard

L'OM peut désormais procéder à son changement d'entraineur. Mais les négociations avec Habib Beye sont très compliquées et retardent l'arrivée de Bruno Genesio.

Arrivé pour sauver les meubles à Marseille, Habib Beye n’a pas réussi sa mission et va en faire les frais. Jusqu’à présent, l’OM n’avait pas les mains libres pour se séparer de son entraineur, et a trainé des pieds pour avancer dans ce dossier. L’accord avec Bruno Genesio est déjà bouclé, mais l’ancien entraineur du LOSC n’est toujours pas officiellement intronisé. Ce ne sera chose possible que si Habib Beye laisse sa place.

Beye ne lâchera pas un centime

Pour le moment, ce n’est pas le cas et le Franco-Sénégalais défend ses intérêts. Même au plus fort de la crise début avril, l’ancien coach de Rennes et du Red Star avait souligné que son contrat lui garantissait une certaine tranquillité. « Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027 », avait confié le technicien qui a rapidement compris qu’il allait se faire remplacer, mais a tout de même envoyé le programme de reprise pour ne pas se mettre en faute.

L’OM ne parviendra donc pas à s’en séparer sans payer plein pot, et Habib Beye joue sur la reprise qui approche en fin de semaine et la volonté de présenter Bruno Genesio rapidement pour tirer le maximum de son futur départ. « Les échanges sont toujours en cours concernant l’entraîneur. Habib Beye est très dur en négociation. Il donne du fil à retordre au club. Bruno Genesio est toujours dans l’attente », a fait savoir le compte La Minute OM, pour qui le dossier n’est pas encore réglé.

Mohamed Toubache-Ter affirme de son côté sur X que du côté marseillais, la sérénité est totale. Si aucun accord ne venait à être trouvé rapidement, Habib Beye pourrait alors être mis à pied, comme cela avait été le cas au Stade Rennais avant le départ du coach de 42 ans à l’Olympique de Marseille. « Marseille est d’une sérénité absolue et si ça doit se terminer comme avec le Stade Rennais… ça se terminera avec une mise à pied ! La balle est du côté du consultant : tenir sa parole ou manquer à sa parole » écrit l’insider sur les réseaux sociaux.

Et du côté de Bruno Genesio, avec l’absence totale de recrues et sa nomination qui tarde, l’aventure marseillaise démarre de façon bien décevante même si le technicien français a du être prévenu par Stéphane Richard qu’il allait prendre en mains un club qui se veut beaucoup plus modeste au mercato cet été que par le passé.