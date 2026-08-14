OM : Igor Paixao vendu, un club anglais tente sa chance

A la recherche d'un nouveau gardien, l'OM est entré en négociations avec Leeds pour Lucas Perri. L'occasion pour les deux clubs d'échanger au sujet d'un autre transfert, celui d'Igor Paixao.

Le départ de Geronimo Rulli à Manchester City oblige l' Olympique de Marseille à se chercher un nouveau gardien de but. En ce sens, la direction sportive phocéenne s'est positionnée sur le dossier Lucas Perri, alors que le portier de Leeds était promis au Torino. Ces dernières heures, les discussions ont pris de l'ampleur avec les Peacocks, lesquels en ont profité pour prendre la température au sujet d'Igor Paixao. Désireux de se renforcer sur ses ailes, le pensionnaire d'Ellan Road apprécient le profil du Brésilien de 26 ans. Mais ce dossier a peu de chances d'aboutir.

Igor Paixao et l'OM recalent tout le monde

Comme l'indique le journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk, les dirigeants de Leeds ont bel et bien profité des négociations avec l'OM pour Lucas Perri pour tenter leur chance au sujet d'Igor Paixao. Mais les réponses du club et de l'intéressé ont été sans appel. Depuis l'Angleterre, on affirme que Leeds, comme tous les autres prétendants, ont été informés que dans la situation actuelle, l'ancien du Feyenoord n'a aucunement l'intention de quitter Marseille. De son côté, le club olympien a fait savoir à ses homologues de Leeds le prix demandé, soit au moins 50 millions d'euros.

Un montant élevé mais qui s'explique par la durée restante de son contrat, le montant dépensé pour le recruter il y a un an (35 millions d'euros) et sa première saison intéressante sur la Canebière (12 buts et 6 passes décisives). Il est toutefois bon de rappeler que, même si sur ce dossier précisément, l'OM n'est pas dans l'urgence, le contexte financier général du club pousse à la réflexion sur un éventuel départ d'Igor Paixao. Mais pour l'heure, on en est encore loin.