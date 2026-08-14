L'OL fait une offre minuscule, ça ne passe pas

Toujours dans l'optique de renforcer son effectif à moindre frais, l'Olympique Lyonnais a coché le nom de Jun-ho Bae, le milieu offensif sud-coréen de Stoke City. Une première offre a été transmise au club anglais, mais le montant est insuffisant.

Cette semaine, l' Olympique Lyonnais est parvenu à obtenir son billet pour le barrage d'accession à la Ligue des champions après avoir renversé le Sparta Prague. Une victoire nette 3-0 qui met les Gones sur de bons rails en attendant la double confrontation face à Fenerbahçe. Et pendant que l'écurie turque se renforce drastiquement, avec récemment Romelu Lukaku, la cellule de recrutement lyonnaise ne chôme pas non plus. Aux dernières nouvelles, cette dernière est toujours à la recherche de renforts dans son secteur offensif, et vise le Sud-Coréen Jun-ho Bae.

L'OL n'avance pas dans le dossier Jun-ho Bae

Jusqu'à présent, l'OL tenait bon dans ce dossier. La piste Jun-ho Bae était plutôt bien avancée mais les Gones avaient besoin de vendre avant de faire monter les enchères. Aux dernières nouvelles, la récente offre transmise à Stoke City a été refusée, révèle Santi Aouna. Le journaliste Foot Mercato explique qu'il n'y a littéralement rien de nouveau dans ce feuilleton, alors que l'intéressé était bien à l'entraînement ce vendredi matin avec son club. Pour s'en séparer, l'écurie britannique ne veut pas entendre d'une offre inférieure à 6 millions d'euros, bonus compris. Pour le moment, l'OL n'a proposé que 3,5 millions d'euros.

S'il veut boucler ce dossier avant les autres, le club rhodanien va devoir faire vite car la concurrence est rude. L'international sud-coréen de 22 ans, qui a disputé la Coupe du monde 2026 cet été, attise de nombreuses convoitises, alors qu'il a fait part en interne de sa volonté de quitter Stoke City, club dans lequel il évolue depuis 2023.