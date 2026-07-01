L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires

Le dossier Mason Greenwood est l’élément central du mercato de l’OM. Un départ de l’Anglais semble écrit d’avance d’autant que le club phocéen ne peut plus se permettre de conserver ses plus gros salaires.

La Roma, l’Arabie Saoudite ou encore Fenerbahçe s’arrachent Mason Greenwood mais pour l’heure, on ignore dans quel club jouera le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Une chose est (presque) certaine, ce ne sera pas en Ligue 1 . Et pour cause, le départ de Greenwood est quasiment inévitable pour Marseille , qui doit vendre pour renflouer ses caisses et qui ne peut pas se permettre de conserver son joueur le mieux payé de l’effectif. L’Anglais émarge à quasiment 500.000 euros par mois en Provence, des émoluments qui ne correspondent plus à la nouvelle réalité économique du club.

La DNCG a d’ailleurs ordonné à l’Olympique de Marseille de réduire de près de moitié sa masse salariale. C’est la raison pour laquelle Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne doivent pas s’efforcer à vouloir conserver Mason Greenwood selon le journaliste Benjamin Courmes, qui vote pour un départ au plus vite de l’Anglais, en partie à cause de son salaire quatre étoiles.

« Le salaire de Greenwood est l’une des raisons pour lesquelles l’OM doit le vendre. Greenwood est le deuxième plus gros salaire de l’effectif et on le sait, l’Olympique de Marseille doit sortir tous ses plus gros salaires. Le club ne peut plus continuer à vivre avec un train de vie de club qui joue chaque saison la Ligue des Champions. L’OM n’a plus les moyens d’offrir ce type de salaire. Il faut absolument tourner la page de cette politique sportive qui a mis le club dans le rouge. Pour conserver Greenwood, il faudrait sans doute l’augmenter. L’OM en a-t-il les moyens ? La réponse nous a été donnée par la DNCG, c’est non. C’est pour cela qu’il faut sortir Greenwood de l’effectif » a lancé sur YouTube le journaliste de Football Club de Marseille.

Un avis sans doute partagé par la direction olympienne, qui sait à quel point il sera crucial sur le plan financier de se délester des gros salaires. On pense ici à Mason Greenwood mais pas uniquement. Pierre-Emile Hojbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore Leonardo Balerdi sont eux aussi concernés par ce dégraissage attendu cet été à Marseille.