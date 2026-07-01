OM : Greenwood va rester, la Roma connaît la fin

Tant mieux ! On a enfin un capitaine qui est un de nos meilleurs joueurs, tout en étant un excellent meneur d'hommes. Il est pour beaucoup dans la bonne humeur et l'intensité du travail de toute l'équipe. Qu'on le garde aussi longtemps que possible !
Et elle peut encore être meilleure cette équipe, si Zaire emery remplacait Kounde
C'est pas à moi qu'il faut poser la question mais aux rageux qui ont posté ici. Et je ne parle que des rageux lyonnais, pas des lyonnais en général hein...
Accord trouvé avec Tolisso c'est bien pour l'OL mais pour la DNCG avec un salaire de 500 KF mensuel???
Le seum de quoi? Ils vous a déjà fait gagner quelques choses ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
#ASRoma are pushing and are confident to reach a deal with #OlympiqueMarseille for Mason #Greenwood, who wants to join #Roma and already agreed personal terms for a contract until 2031 (5M/year + bonuses) since 2-weeks ago. #OM ask a total package of 55M to sell him. Talks on
Agreement in principle between Mason #Greenwood and #ASRoma for a contract 2031 (€5M/year + bonuses). #Roma are now ready to open talks with #OlympiqueMarseille to try to sign the winger, who is Gasperini’s main target for the summer transfer window. #transfers #OM #TeamOM