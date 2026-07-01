OM : Greenwood va rester, la Roma connaît la fin

D’accord avec la Roma, Mason Greenwood reste coincé à l’Olympique de Marseille. La date de la reprise approche et la thèse d’un départ avorté commence à apparaître. Mais cette théorie n’a pas l’air d’inquiéter les Italiens, confiants quant au dénouement de ce feuilleton.

Les semaines passent et Mason Greenwood appartient toujours à l’Olympique de Marseille . Alors que le club phocéen espérait une vente rapide, le dossier traîne et rien ne dit que l’opération aboutira. L’ailier anglais, également convoité par Fenerbahçe, s’est entendu avec la Roma depuis deux semaines sur un contrat de 5 ans assorti d’un salaire annuel à 5 millions d’euros hors bonus. Mais les Giallorossi restent loin d’un accord avec la direction olympienne qui continue d’exiger un transfert à 55 millions d’euros, sachant que Manchester United détient toujours 40% des droits du joueur.

A ce rythme, Mason Greenwood n’est pas à l’abri d’un revirement de situation. On commence d’ailleurs à évoquer l’idée de le voir rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen, plombé par un énorme déficit, pourrait bien conclure les ventes d’autres joueurs. Ce qui rendrait le départ de l’ancien Red Devil moins indispensable. Reste à savoir si cette théorie n’apparaît pas simplement pour mettre la pression sur la Roma. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse n’a pas l’air d’inquiéter les Italiens.

D’après le journaliste Nicola Schira, le club de la capitale transalpine continue de pousser et se montre confiant quant à l’issue des négociations. En raison de la situation financière de l’Olympique de Marseille, la Roma se sait probablement en position de force, d’autant qu’elle peut compter sur le soutien de Mason Greenwood. Le géant de Serie A n’est donc pas pressé de conclure. Et tant pis si Mason Greenwood doit retrouver les Marseillais à la reprise de l’entraînement prévue lundi à la Commanderie.