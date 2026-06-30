OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio

OM : Mason Greenwood, la surprise de Genesio

OM30 juin , 22:00
parGuillaume Conte
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Toujours pas parti de l'OM, Mason Greenwood ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L'idée de le voir rester en Provence commence à être timidement évoquée.
Annoncé sur le départ même s’il n’a rien déclaré en ce sens ces derniers mois, Mason Greenwood est courtisé par Fenerbahçe et l’AS Roma. Sa préférence va à l’Italie, mais les offres ne montent pas bien haut, très loin des 55 millions d’euros que l’OM rêve de récupérer. Surtout sachant que Manchester United va ratisser environ 40 % du futur transfert de son ancien joueur. Mais entre son impossibilité à revenir en Premier League et le manque d’engouement pour son recrutement, les dirigeants marseillais se posent des questions sur la situation de leur ailier.

Le pacte Greenwood-Genesio, c'est possible

Et si d’autres ventes venaient à satisfaire l’OM dans les prochaines semaines, il se pourrait bien que Mason Greenwood reste à Marseille cet été. C’est la théorie avancée par Karim Attab, grand suiveur du club provençal pour Maritima. « Je pense en effet qu’il n’y aura pas (ou peu) d’offres à ce prix (50 ME) aujourd’hui. Après la Coupe du monde, ça peut bouger très vite et monter assez haut. Après, si l’OM vend plusieurs joueurs d’ici la fin de la Coupe du monde, pour moi ça ne serait pas fou de garder Greenwood », a confié Karim Attab, qui sait bien que ce n’est pas la Coupe du monde, qu’il ne dispute pas, qui fera gonfler le prix de l’ailier anglais.
Dans une semaine, il est en tout cas attendu à la reprise de l’OM, et fera connaissance avec Bruno Genesio, attendu pour prendre les commandes du club phocéen dans les prochains jours. Et si le courant passe bien et que Greenwood devient le leader d’un groupe renouvelé, le projet marseillais pourrait bien se faire autour de l’ancien de Manchester United. Surtout que le joueur possède toujours un copieux contrat de plus de 5 millions d’euros par an, et ce jusqu’en 2029. Pas de quoi le pousser dehors en cas d’absence d’offre à son goût.
M. Greenwood

M. Greenwood

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