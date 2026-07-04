L’OM a absolument besoin de vendre des joueurs à forte valeur marchande cet été. Un départ de Timothy Weah ne semble toutefois pas à l’ordre du jour, l’Américain souhaitant rester à Marseille.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille le savent, ils vont devoir vendre plusieurs joueurs importants lors de cette intersaison. Le club phocéen a échappé au pire après les décisions de l’UEFA et de la DNCG, mais des ventes sont essentielles pour ne pas se faire trop durement taper sur les doigts à l’avenir. Des départs sont quasiment inévitables pour Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojbjerg, lesquels font régulièrement la Une de la rubrique mercato

« se sent très bien » à Marseille et « n’a absolument pas envie de quitter l’OM ». Cela tombe bien, Timothy Weah fait partie des Timothy Weah fait lui aussi partie des joueurs avec une forte valeur marchande (environ 20 millions d’euros). Néanmoins, l’ancien joueur polyvalent du Paris Saint-Germain, du LOSC ou encore de la Juventus Turin, n’a absolument pas l’intention de quitter Marseille. Selon les informations exclusives de La Minute OM sur X, le numéro 22 olympienà Marseille et. Cela tombe bien, Timothy Weah fait partie des trois joueurs que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent conserver , même si personne n’est totalement intransférable au vu de la situation financière du club.

Weah veut rester à l'OM cet été

L’Américain ayant clairement affiché sa volonté de rester, un départ est donc improbable. Amine Gouiri et Facundo Medina sont eux aussi des joueurs sur lesquels Bruno Genesio aimerait s’appuyer l’an prochain. Reste à voir si, à l’instar de Timothy Weah, ils afficheront eux aussi la ferme volonté de rester au club. Quoi qu’il en soit, Marseille devra trouver entre 70 et 90 millions d’euros d’ici à juin 2027 pour respecter son accord passé cet été avec la DNGC. D’autres joueurs peuvent rapporter une manne importante d’argent, de Greenwood à Hojbjerg en passant par Balerdi, Aguerd, Traoré ou encore Timber.