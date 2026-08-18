Il démissionne de Canal+ et rejoint le staff de Zidane

Zinedine Zidane, qui peaufine les derniers détails de sa première rentrée avec les Bleus, a trouvé son chef de presse avec un journaliste qui l'a suivi à ses débuts aux Girondins de Bordeaux.

Zinedine Zidane a publié la semaine dernière la composition de son staff. Tout n’est pas encore verrouillé et il reste quelques places à prendre pour des rôles qui ne sont pas principaux. Le chef de presse est désormais trouvé selon les révélations de RMC. Selon la radio sportive, la Fédération Française de Football va prochainement annoncer que Xavier Giraudon sera le futur chef de presse des Bleus.

Le journaliste est bien connu des bords de terrain, puisqu’il suit la Ligue 1 depuis des dizaines d’années. Il avait notamment débuté son parcours par un passage chez TF1 et LCI, où il avait pu se rapprocher de Zinedine Zidane quand il était en poste à Bordeaux, travaillant également pour Radio France Gironde. Depuis, les deux hommes ont conservé une relation cordiale tandis que Xavier Giraudon est resté un journaliste apprécié à Canal+ pendant 25 ans, dont 23 au service des sports.

Xavier Giraudon succédera donc à Raphaël Raymond, qui était en charge de la presse depuis huit ans. Le staff de Zidane continue donc de se dessiner sur les derniers détails, même si tout le monde attend désormais le 17 septembre et la liste des Bleus pour les matchs face à la Turquie, la Belgique et l’Italie notamment.