Tout sauf l'OM, cet ancien du PSG climatise Marseille

L’OM se cherche activement un nouveau gardien de but depuis le récent départ de Geronimo Rulli. On sait déjà que l’heureux élu ne sera pas Marcin Bulka.

L’ Olympique de Marseille craint de ne pas pouvoir offrir de nouveaux joueurs à Bruno Genesio d’ici la fin du marché des transferts estival. Le club phocéen fait face à une situation financière chaotique et doit encore vendre. Mais parmi les chantiers jugés prioritaires par la direction olympienne figure le poste de gardien de but. L’OM se doit de trouver un nouvel homme fort dans ses cages après le départ de Geronimo Rulli à Manchester City. Plusieurs pistes sont évoquées ces dernières heures sur la Canebière, dont celle menant à Marcin Bulka, qui connaît bien la Ligue 1 pour y avoir déjà évolué sous les couleurs du PSG et de l’OGC Nice.

Bulka refuse cash l'OM au mercato

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Polonais ne signera pas à Marseille cet été. Ni probablement les saisons suivantes... La raison ? Une volonté claire de ne pas porter la tunique de l’Olympique de Marseille. Des contacts ont bien eu lieu entre l’entourage du joueur et l’OM, mais ils n’ont rien donné. Bulka souhaite donc relever un autre challenge que celui proposé par Marseille ou rester au Neom SC.

Du côté de l'Olympique de Marseille, le message a été compris et la direction a décidé de se tourner vers d’autres pistes au poste de gardien de but. La plus chaude semble actuellement mener au portier de la Juventus, Michele Di Gregorio. Le gardien italien pourrait quitter Turin dans les prochains jours à la suite de l’arrivée de Guglielmo Vicario. Monza a récemment manifesté son intérêt pour Di Gregorio, mais ce dernier souhaite prioritairement relever un nouveau challenge à l’étranger. L'OM a donc de belles chances de l'accueillir prochainement.