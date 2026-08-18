OM-Strasbourg : La saison débutera avec Ruddy Buquet

OM-Strasbourg : La saison débutera avec Ruddy Buquet

OM18 août , 18:15
parGuillaume Conte
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Pour ce qui devrait être sa dernière année au plus haut niveau, Ruddy Buquet aura l’honneur de lancer la saison de Ligue 1 ce vendredi.
Ce sera à l’occasion du match entre l’OM et Strasbourg, deux clubs qui ont quand même perdu gros au mercato cet été, même si le RCSA a tout de même pu recruter, ce qui n’est pour le moment pas le cas des Marseillais. L’officiel français sera donc le directeur de jeu de cette rencontre d’ouverture, à l’occasion de la première journée de Ligue 1.
La saison dernière, il avait arbitré deux fois l’OM, pour deux victoires face à Angers 5-2 et contre Rennes 3-1.
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Va falloir changer la photo sérieux

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Merci Ouatelse tu as bien résumé ce pauvre mec et nous économise du temps dans ton analyse de la " personne " .

OL : Michele Kang passe aux menaces

Ou masculiniste....

OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

Il n'est pas soumis par hasard( mais par plaisir), tout s'explique ! Hahaha !

OL : Malick Fofana ne veut pas quitter Lyon

Ne les écouter pas ce sont des bandits de grands chemins .

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