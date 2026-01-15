L'OM dégaine sa première offre pour Himad Abdelli

Himad Abdelli

Adversaires ce week-end à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers négocient actuellement le transfert d’Himad Abdelli.
Auteur d’une belle première partie de saison, avec deux buts au compteur mais surtout un rôle de maître à jouer dans l’une des équipes surprises de la L1, Himad Abdelli va probablement quitter le SCO durant ce mercato hivernal. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 26 ans a clairement des envies d’ailleurs. Il rêve surtout de porter le maillot de l’OM. Et dans le même temps, l’OM ambitionne de le recruter dès ce mois de janvier afin de couper l’herbe sous le pied des concurrents, comme l’OL.

L’OM offre 2 ME pour Abdelli

Pour cela, l’OM a déjà avancé ses pions. Et ce jeudi, Pablo Longoria a proposé une première offre de l’ordre de deux millions d’euros à Angers pour recruter Abdelli. Selon L’Equipe, cette proposition est « est agrémentée de quelques bonus et d'un éventuel pourcentage à la revente ». Le club angevin, qui prévoit aussi de vendre Sidiki Chérif en Premier League, doit donner une réponse à l’OM au cours des prochaines heures. Mais sachant que le mercato est encore long, le SCO va probablement faire traîner les négociations pour récupérer le plus d’argent possible dans cette affaire.

Neal Maupay dans le deal ? C’est non

Dans tous les cas, l’international algérien a de grandes chances de signer à l’OM, club avec lequel il a déjà trouvé un accord sur la base d’un contrat de cinq ans. Désireux de jouer pour l’OM, Abdelli devrait faire l’objet d’un transfert sec, même si un éventuel échange avec Neal Maupay a été évoqué sans aller plus loin.
