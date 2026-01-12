Abdelli arrive à l’OM avec un renfort surprise

D’accord avec Himad Abdelli, l’OM devrait réussir à s’entendre avec Angers pour un transfert de l’international algérien cet hiver. Ce ne sera probablement pas la seule recrue du mois de janvier pour Marseille.

Désireux d’apporter une touche technique à son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Himad Abdelli, en fin de contrat avec Angers dans six mois. Le club phocéen aimerait toutefois pouvoir compter sur l’international algérien dès maintenant et négocie par conséquent son transfert avec Angers. Le SCO se montrait gourmand au début des négociations pour son joueur, qui vient d’être éliminé de la CAN avec les Fennecs, ce qui rendait compliqué un potentiel transfert cet hiver.

« pas une somme extravagante pour une valeur sûre de la Ligue 1 », selon nos confrères. L’OL a d’ailleurs abandonné cette piste en raison du prix trop important réclamé par les Angevins. Mais selon les informations de La Provence, un accord n’est plus si utopiste entre les deux clubs. En effet, le quotidien régional nous apprend que l’OM et Angers pourraient s’entendre rapidement pour un transfert aux alentours de 3 millions d’euros,, selon nos confrères.

OM-Angers, accord imminent pour Abdelli ?

Au sein de la direction olympienne, il existe certainement une volonté de boucler l’opération avant samedi pour que Himad Abdelli n’affronte pas l’OM, qui joue à Angers lors de la 18e journée du championnat. La Provence évoque par ailleurs la possibilité pour Marseille de recruter un second joueur lors de ce mois de janvier. Effectivement, les dirigeants phocéens travaillent actuellement sur la signature d’un joueur offensif capable de doubler le poste de Mason Greenwood sur un côté.

« Le club aimerait un nouveau renfort offensif (…) Il reste 19 jours aux dirigeants pour trouver la perle rare dans un marché hivernal difficile » écrit le média, qui rappelle que l’OM s’était beaucoup trompé l’hiver dernier avec les signatures de Luiz Felipe, Bennacer et Dedic, trois flops. Le contre-exemple existe néanmoins puisque Gouiri, lui aussi recruté au mois de janvier, avait été l’un des éléments forts de Roberto De Zerbi afin d’accrocher la qualification en Ligue des Champions lors de la seconde partie de saison. Reste maintenant à voir si cette fois, Pablo Longoria et Medhi Benatia parviendront à saisir les bonnes opportunités et à éviter les pièges.