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L'OM concurrence Lens et Lille pour un prodige portugais

OM12 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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L’OM suit de près Gonçalo Oliveira, jeune défenseur central du Benfica Lisbonne, également dans le viseur de Lens, Lille, Monaco et Strasbourg
L'Olympique de Marseille travaille une belle piste au Portugal pour renforcer sa défense. Malgré le flou qui entoure sa direction sportive, l'état-major olympien est au travail pour préparer le prochain mercato. Conscient qu’il sera nécessaire de recruter en défense centrale pour compenser les probables départs de Benjamin Pavard ou encore de Leonardo Balerdi, l’OM a identifié le profil d'un joueur très intéressant au Portugal.

Gonçalo Oliveira, la nouvelle piste de l'OM

Selon les informations d’Ekrem Konur, les dirigeants de l'OM sont très attentifs aux performances du prometteur défenseur central Gonçalo Oliveira. Du haut de ses 19 ans, le Portugais impressionne avec la réserve du Benfica Lisbonne, au point d’avoir tapé dans l’oeil des scouts de l’OM. Notre confrère explique que Marseille n’est pas le seul club de Ligue 1 à s’intéresser à Gonçalo Oliveira.
En effet, Lens et Lille sont également intéressés, au même titre que Strasbourg et Monaco. Utilisé à 20 reprises avec la réserve du Benfica Lisbonne en Liga Portugal 2, Oliveira n’a disputé aucun match avec l’équipe première cette saison. Malgré tout, son potentiel plaît aux clubs de Ligue 1… tout autant que sa situation contractuelle. Le défenseur d’1m83 n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison, son bail avec le Benfica Lisbonne expirant en juin 2027.
De quoi en faire une piste très abordable pour des clubs tels que Lens, Lille ou encore Marseille, en quête de bonnes affaires sur le marché des transferts. Valorisé à seulement 2 millions d’euros par Transfermarkt, Gonçalo Oliveira pourrait en plus être favorable à un transfert en France où il pourrait enfin avoir sa chance au plus haut niveau. Ce qui n’est clairement pas le cas pour l’instant sous les couleurs du Benfica Lisbonne. Reste maintenant à voir quel club dégainera le plus vite et qui parviendra à s’entendre à la fois avec le club lisboète, et avec son joueur de 19 ans formé au club.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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