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2 buts en 15 matchs, Porto renvoie Moffi à Nice

OGC Nice27 mai , 19:16
parCorentin Facy
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Prêté avec option d’achat par l’OGC Nice au FC Porto lors du mercato hivernal, Terem Moffi ne restera pas au Portugal la saison prochaine.
Il faut dire que l’international ivoirien n’a pas brillé chez les Dragons avec seulement 2 buts inscrits en 15 matchs disputés. Un rendement insuffisant qui n’a pas convaincu le FC Porto de lever l’option d’achat à 8 millions d’euros dont il disposait pour recruter définitivement Terem Moffi. En conflit avec les supporters, l’ancien attaquant de Lorient (27 ans) est donc de retour sur la Côte d’Azur. En fin de contrat avec le Gym en juin 2027, il sera certainement placé sur la liste des transferts par la nouvelle direction sportive des Aiglons, que le club se maintienne en Ligue 1 ou soit relégué en Ligue 2.
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Derniers commentaires

Un point de pénalité, Nice crie au scandale

Nice doit payer, les règles c'est les règles, L OM étais souvent sanctionné a cause des projectile, les virages nord ou sud étaient souvent fermés, pourquoi Nice echapperai au sanction ?

Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

Un point de pénalité, Nice crie au scandale

Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

La surprise Tessmann, l’OL fixe un prix ahurissant

Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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