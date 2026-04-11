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Pavard ciblé par un cador, l'OM est surpris

OM11 avr. , 22:30
parEric Bethsy
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En difficulté à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard ne devrait pas rester la saison prochaine. Le club phocéen ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt. D’autres équipes comme Manchester United n’ont pourtant pas la même analyse sur les performances du défenseur français.
L’Inter Milan y croit toujours. Cette semaine, La Gazzetta dello Sport nous apprenait que les Nerazzurri espéraient voir l’Olympique de Marseille conserver Benjamin Pavard (30 ans). Le défenseur prêté par l'actuel leader de Serie A a régulièrement déçu cette saison. Il n’empêche que les Italiens s’imaginent toujours récolter les 15 millions d’euros négociés l'été dernier. Bien évidemment, la direction olympienne ne lèvera pas l’option d’achat et renverra le Français à l’Inter Milan, où il n’est pas non plus le bienvenu.

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Alors, quel avenir pour le flop Benjamin Pavard ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’ancien joueur du Bayern Munich a pas mal de courtisans avant le mercato estival. La presse italienne annonce une rude bataille turque entre Galatasaray et Fenerbahçe. Mais ce n’est pas tout. En Arabie Saoudite, Al-Hilal et Al-Nassr sont également intéressés par le Marseillais qui n’envisage pas de quitter l’Europe cet été. Benjamin Pavard sera sans doute davantage excité à l’idée de rejoindre l’autre courtisan cité, à savoir Manchester United.
A noter que les Red Devils sont néanmoins refroidis par son salaire annuel estimé à 5 millions d’euros. Reste à savoir si le défenseur central ou latéral droit acceptera de sacrifier une partie de ses revenus. S’il a réellement la possibilité de rebondir du côté d’Old Trafford, Benjamin Pavard a tout intérêt à faire un effort. Un admirateur de ce calibre, en bonne position pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, ressemble à une opportunité inespérée tant le joueur formé à Lille a rencontré des difficultés cette saison avec l’Olympique de Marseille.
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