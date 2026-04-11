OM : Le nouveau Greenwood trouvé pour 27 ME

L’Olympique de Marseille s’attend à de grands changements l’été prochain sur le marché des transferts. Il se dit que Mason Greenwood pourrait quitter la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille a déjà plusieurs idées en tête pour se renforcer lors du prochain mercato estival. La stratégie mise en place dépendra des résultats de cette fin de saison. Mais la direction phocéenne ne veut pas manquer d’ambition. Surtout qu’elle sait que des joueurs importants pourraient quitter le club. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. Le talent anglais ne manquera pas d’options pour poursuivre sa carrière. Si l’ OM ne souhaite pas forcément s’en séparer, une belle offre pourrait toutefois être étudiée. Marseille veut en tout cas anticiper les choses et aurait déjà un nom en tête pour remplacer l’ancien joueur de Manchester United.

Un international algérien pour remplacer Greenwood ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, l’Olympique de Marseille est en effet très intéressé par la possibilité de recruter Anis Hadj Moussa. Le Feyenoord se montre toutefois gourmand, le club de Rotterdam réclamant près de 27 millions d’euros pour céder son joueur.

En cas de belle vente de Mason Greenwood, l’OM pourrait être tenté de réinvestir sur un joueur au profil explosif et polyvalent. Hadj Moussa est passé par la réserve du RC Lens mais n’a jamais évolué en Ligue 1. Le natif de Paris pourrait franchir un nouveau cap en cas de signature à Marseille. D’autant plus que les Phocéens en feraient un élément important de leur dispositif.

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Cette saison avec le Feyenoord, Anis Hadj Moussa a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, pour 11 buts et 6 passes décisives. De bonnes statistiques qui intéressent l’Olympique de Marseille, mais aussi d’autres clubs européens.

La direction marseillaise devra donc agir rapidement et efficacement si elle souhaite avoir une chance de remplacer Mason Greenwood par un joueur du profil de Moussa. Réponse dans les prochaines semaines pour des Phocéens encore dans le flou en Ligue 1.