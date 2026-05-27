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Genesio à la place de Pocognoli, Monaco a tranché

Monaco27 mai , 19:40
parCorentin Facy
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En danger après la 7e place de l’AS Monaco en Ligue 1, Sébastien Pocognoli ne résistera pas aux mauvais résultat de la fin de saison du club de la Principauté, qui a décidé de s’en séparer.
Recruté par l’AS Monaco en cours de saison afin de succéder à Adi Hütter, Sébastien Pocognoli ne va pas faire long feu sur le Rocher. Bien positionné dans le sprint final avant de s’écrouler totalement dans les cinq dernières journées au point de terminer 7e de Ligue 1, l’ASM a décidé de se séparer du technicien belge. En effet, Foot Mercato rapporte qu’après une longue réflexion, le board monégasque, qui a longtemps hésité à maintenir l’ex-entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, va finalement le licencier dans les prochains jours. La décision est à présent actée et ne fait plus aucun doute.
Un coup dur pour le jeune entraîneur belge mais peut-être aussi… pour l’Olympique de Marseille. En effet, le média confirme que pour remplacer Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco fait de Bruno Genesio l’un de ses choix principaux. Le 7e de Ligue 1 a bel et bien contacté l’entraîneur de 59 ans, dont le départ du LOSC a été officialisé un peu plus tôt dans la semaine.

Genesio a bien été contacté 

« Des échanges ont eu lieu entre les différentes parties » note le média, qui confirme l’intérêt de Monaco mais aussi du Paris FC pour Bruno Genesio, cible prioritaire de l’OM pour succéder à Habib Beye lors de cette intersaison. En fin de contrat avec Lille, Bruno Genesio aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière en Ligue 1. Le projet marseillais peut donner le sentiment d’être le plus excitant, avec une équipe à rebâtir et une Europa League à disputer. Mais l’ASM et le PFC auront eux aussi des arguments à faire valoir dans ce dossier, qui se complique pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, les deux nouveaux hommes forts de l’OM.
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Derniers commentaires

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

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Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

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Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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