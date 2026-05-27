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Tanner Tessmann - Olympique Lyonnais

La surprise Tessmann, l’OL fixe un prix ahurissant

OL27 mai , 19:20
parEric Bethsy
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Non retenu cet été, Tanner Tessmann dispose d’une étonnante popularité sur le marché des transferts. L’Olympique Lyonnais ne s’en plaint pas et se prépare à conclure une grosse vente nécessaire pour ses finances.
Avant de tirer un trait sur la saison, l’Olympique Lyonnais doit encore passer un obstacle majeur. Le club présidé par Michele Kang a de quoi redouter son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) à la fin du mois de juin. Etant donné l’état de ses finances, le quatrième de Ligue 1 a tout intérêt à rééquilibrer les comptes avant de les présenter face au gendarme financier. Il faut s’attendre à des ventes sur le marché des transferts. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la direction n’aura pas forcément besoin de sacrifier des joueurs importants pour récolter gros.
La preuve avec Tanner Tessmann (24 ans) qui bénéficie d’une cote inattendue. D’après le journaliste Pablo Oliveira, le milieu de l’Olympique Lyonnais attire du beau monde avant l’ouverture du mercato estival. L’international américain, qui n’a pas été convié par le sélectionneur Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde 2026, plaît à Leeds, Brighton et Everton en Premier League, ainsi qu’à Fribourg et à l’Ajax Amsterdam. Tout ce petit monde pourrait faire monter les enchères. Ce qui explique sans doute le prix fixé par l’Olympique Lyonnais.

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Pour les trois années de contrat de son milieu, le club rhodanien réclame entre 20 et 25 millions d’euros. C’est bien plus que sa valeur estimée sur le site de Transfermarkt (10 millions d’euros), plus en adéquation avec son statut et la qualité de sa saison. On ne peut pas dire que Tanner Tessmann fasse partie des premiers plans de l’entraîneur Paulo Fonseca. Et pour cause, l’ancien joueur de Venezia a souvent déçu lors de ses apparitions. Une grosse vente, qui plus est aussi rapidement, serait totalement inespérée.
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Derniers commentaires

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Nice doit payer, les règles c'est les règles, L OM étais souvent sanctionné a cause des projectile, les virages nord ou sud étaient souvent fermés, pourquoi Nice echapperai au sanction ?

Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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