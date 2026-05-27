La surprise Tessmann, l’OL fixe un prix ahurissant

Non retenu cet été, Tanner Tessmann dispose d’une étonnante popularité sur le marché des transferts. L’Olympique Lyonnais ne s’en plaint pas et se prépare à conclure une grosse vente nécessaire pour ses finances.

Avant de tirer un trait sur la saison, l’Olympique Lyonnais doit encore passer un obstacle majeur. Le club présidé par Michele Kang a de quoi redouter son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) à la fin du mois de juin. Etant donné l’état de ses finances, le quatrième de Ligue 1 a tout intérêt à rééquilibrer les comptes avant de les présenter face au gendarme financier. Il faut s’attendre à des ventes sur le marché des transferts. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la direction n’aura pas forcément besoin de sacrifier des joueurs importants pour récolter gros.

La preuve avec Tanner Tessmann (24 ans) qui bénéficie d’une cote inattendue. D’après le journaliste Pablo Oliveira, le milieu de l’Olympique Lyonnais attire du beau monde avant l’ouverture du mercato estival. L’international américain, qui n’a pas été convié par le sélectionneur Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde 2026, plaît à Leeds, Brighton et Everton en Premier League, ainsi qu’à Fribourg et à l’Ajax Amsterdam. Tout ce petit monde pourrait faire monter les enchères. Ce qui explique sans doute le prix fixé par l’Olympique Lyonnais.

Pour les trois années de contrat de son milieu, le club rhodanien réclame entre 20 et 25 millions d’euros. C’est bien plus que sa valeur estimée sur le site de Transfermarkt (10 millions d’euros), plus en adéquation avec son statut et la qualité de sa saison. On ne peut pas dire que Tanner Tessmann fasse partie des premiers plans de l’entraîneur Paulo Fonseca. Et pour cause, l’ancien joueur de Venezia a souvent déçu lors de ses apparitions. Une grosse vente, qui plus est aussi rapidement, serait totalement inespérée.