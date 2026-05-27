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Crystal Palace - Rayo Vallecano : les compos (21h sur C+Foot)

Europa Conference League27 mai , 20:00
parMehdi Lunay
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Finale de la Ligue Conférence 2025-2026
Compo de Crystal Palace : Henderson, Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell, Wharton, Kamada, Pino, I.Sarr, Mateta
Compo du Rayo Vallecano : Batalla, Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Unai Lopez, A.Garcia, Palazon, De Frutos, Alemao
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Derniers commentaires

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique

Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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