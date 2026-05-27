125 ME pour Julian Alvarez, le PSG signe le chèque

Piste principale du PSG en attaque, Julian Alvarez privilégie le FC Barcelone. Mais le club parisien ne lâche pas l’affaire et selon la presse anglaise, Luis Campos est prêt à s’aligner sur les exigences de l’Atlético de Madrid.

Le dossier est très concurrentiel puisque le FC Barcelone ainsi qu’Arsenal sont sur les rangs. A en croire les informations de The Independent, la préférence du joueur va pour l’instant vers le projet catalan, avec la possibilité de rester en Espagne mais de rejoindre un club double champion en titre, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski.

Cela ne veut pas dire que le PSG est hors-course puisque dans le même temps, le média britannique explique que le club de la capitale française aurait formulé une offre très élevée au joueur sur le plan salarial. Déterminé à recruter Julian Alvarez, le Paris SG a par ailleurs accepté de s’aligner sur les exigences énormes de l’Atlético de Madrid en payant 125 millions d’euros.

Un choix fort de la part de la direction parisienne, qui n’a plus réalisé un tel transfert depuis très longtemps. Barcelone n’ayant pas les moyens de s’aligner sur une telle offre financière, la menace n°1 pourrait se situer du côté d’Arsenal. Mikel Arteta est fan, lui aussi, de Julian Alvarez, et pourrait demander à sa direction de s’aligner sur l’offre du PSG. Les Gunners ont toutefois une autre cible en tête dans le secteur offensif : Morgan Rogers.

L'international anglais d’Aston Villa, auteur d’une saison monstrueuse en Premier League et qui figure aussi sur les tablettes… de Paris, mais aussi de Chelsea et de Manchester United. Les deux dossiers pourraient être liés, même si Luis Campos donne de loin sa priorité au Julian Alvarez, qui pourrait donc débarquer dans la capitale à un prix époustouflant. La dernière fois que le PSG a dépensé plus de 125 millions d’euros sur le marché des transferts, c’était pour recruter un certain Kylian Mbappé à Monaco en 2018.