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125 ME pour Julian Alvarez, le PSG signe le chèque

PSG27 mai , 20:00
parCorentin Facy
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Piste principale du PSG en attaque, Julian Alvarez privilégie le FC Barcelone. Mais le club parisien ne lâche pas l’affaire et selon la presse anglaise, Luis Campos est prêt à s’aligner sur les exigences de l’Atlético de Madrid.
Très peu actif l’été dernier, le Paris Saint-Germain souhaite faire bouger les lignes au sein de son effectif lors du prochain mercato. C’est notamment le cas dans le secteur offensif, avec l’idée de faire venir un joueur supplémentaire pour bousculer la concurrence. Luis Enrique et Luis Campos ont ciblé le profil idéal à leurs yeux, à savoir Julian Alvarez. L’attaquant argentin est favorable à un départ de l’Atlético de Madrid, deux ans après son arrivée chez les Colchoneros en provenance de Manchester City.
Le dossier est très concurrentiel puisque le FC Barcelone ainsi qu’Arsenal sont sur les rangs. A en croire les informations de The Independent, la préférence du joueur va pour l’instant vers le projet catalan, avec la possibilité de rester en Espagne mais de rejoindre un club double champion en titre, qui cherche un successeur à Robert Lewandowski.

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Cela ne veut pas dire que le PSG est hors-course puisque dans le même temps, le média britannique explique que le club de la capitale française aurait formulé une offre très élevée au joueur sur le plan salarial. Déterminé à recruter Julian Alvarez, le Paris SG a par ailleurs accepté de s’aligner sur les exigences énormes de l’Atlético de Madrid en payant 125 millions d’euros.
Un choix fort de la part de la direction parisienne, qui n’a plus réalisé un tel transfert depuis très longtemps. Barcelone n’ayant pas les moyens de s’aligner sur une telle offre financière, la menace n°1 pourrait se situer du côté d’Arsenal. Mikel Arteta est fan, lui aussi, de Julian Alvarez, et pourrait demander à sa direction de s’aligner sur l’offre du PSG. Les Gunners ont toutefois une autre cible en tête dans le secteur offensif : Morgan Rogers.
L'international anglais d’Aston Villa, auteur d’une saison monstrueuse en Premier League et qui figure aussi sur les tablettes… de Paris, mais aussi de Chelsea et de Manchester United. Les deux dossiers pourraient être liés, même si Luis Campos donne de loin sa priorité au Julian Alvarez, qui pourrait donc débarquer dans la capitale à un prix époustouflant. La dernière fois que le PSG a dépensé plus de 125 millions d’euros sur le marché des transferts, c’était pour recruter un certain Kylian Mbappé à Monaco en 2018.
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mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

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Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

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Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

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Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

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Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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