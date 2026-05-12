ICONSPORT_365352_0001
Julien Stéphan

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

OM12 mai , 21:00
parQuentin Mallet
0
Arrivé en février dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, Habib Beye pourrait déjà être débarqué une fois la saison terminée. Pour le remplacer, la direction phocéenne cherche un entraineur français qui connait bien la Ligue 1. Julien Stéphan, par exemple.
En février dernier, l'OM prenait la décision de confier les rênes de son équipe à Habib Beye, libre de tout contrat après son licenciement du Stade Rennais. A ce moment-là, les objectifs du technicien franco-sénégalais étaient assez simples : qualifier Marseille pour la prochaine Ligue des champions, et atteindre la finale de la Coupe de France. En quelques semaines seulement, il est parvenu à échouer dans les deux. Alors que l'organigramme du club est en pleine restructuration avec l'arrivée d'un nouveau président (Stéphane Richard) et d'un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi), la place de Habib Beye est grandement fragilisée. Poussé vers la sortie, ce dernier pourrait être remplacé par Julien Stéphan.

Lire aussi

Benjamin Pavard prend une décision qui scotche l’OMBenjamin Pavard prend une décision qui scotche l’OM
Un transfert à 60 millions fait halluciner l'OMUn transfert à 60 millions fait halluciner l'OM

Julien Stéphan, un profil qui plait

Comme l'indique La Provence, le profil recherché par la direction de l'OM pour remplacer Habib Beye est celui d'un entraineur français, qui connaît bien les rouages de la Ligue 1. C'est donc assez naturellement que le nom de Julien Stéphan revient dans les discussions. Sous contrat avec QPR, l'ancien entraineur du Stade Rennais et du RC Strasbourg pourrait voir d'un bon oeil un retour en France, qui plus est dans un club d'envergure européenne. Un choix qui reste malgré tout assez surprenant, en témoigne sa première aventure rennaise conclue par un burn-out. Alors quid d'une aventure sur la Canebière ?
Autrement, l'OM pourrait se laisser tenter par Bruno Genesio, qui sera libre de tout contrat en fin de saison tant qu'il ne prolonge pas avec le LOSC. Christophe Galtier a lui aussi été cité dans les dernières rumeurs, mais il ne sera pas facile à déloger du Neom SC du fait de son contrat lucratif. En tout cas, la direction phocéenne est déjà au boulot pour préparer au mieux la saison prochaine, qui a de grandes chances d'être européenne malgré l'absence de Ligue des champions.
Articles Recommandés
ICONSPORT_360999_0183
FC Nantes

Nantes commence déjà son mercato version Ligue 2

ICONSPORT_365952_0003
Ligue 2

Red Star - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

ICONSPORT_277372_0214
OL

OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_366221_0002
Liga

Real Madrid : Corruption, misogynie, bagarre et vol, Florentino Pérez déchainé

Fil Info

12 mai , 20:30
Nantes commence déjà son mercato version Ligue 2
12 mai , 20:07
Red Star - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)
12 mai , 20:00
OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon
12 mai , 19:31
Real Madrid : Corruption, misogynie, bagarre et vol, Florentino Pérez déchainé
12 mai , 19:00
Galtier fait le difficile, Genesio favori pour entrainer l’OM
12 mai , 18:35
Coup de tonnerre au Real Madrid, Florentino Pérez met sa place en jeu
12 mai , 18:20
L'arbitrage a fait très mal à l'OL, il est choqué
12 mai , 18:00
Elle signe pour un match et rapporte 25 ME au Barça
12 mai , 17:30
L2 : Clément Grèzes impitoyable avec l’ASSE

Derniers commentaires

OL-Lens : Letexier arbitre du choc, mauvaise nouvelle pour Lyon

Article comme d'habitude inutile et qui ne veut rien dire.

L1 : La « mascarade » Dembélé écoeure Vincent Duluc

C'est pas gentil pour les glands

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

On juge un joueur par ses stats personnels, et non par les titre en équipe, un joueur qui a jamais gagner de titre ne veut pas dire qu'il est mauvais, exemple pour un gardien on le juge par le nombre d arrêt , pour un milieu par ses passe, vision de jeu, pour un attaquant par ses buts , chaque poste a ses caractéristiques ,

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

C'était une blague... 🫣

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

Pauleta qui le reçoit en 2003, c'était quoi le classement de Paris déjà ? (indice : encore pire que L'OM)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading