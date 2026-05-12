L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Arrivé en février dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, Habib Beye pourrait déjà être débarqué une fois la saison terminée. Pour le remplacer, la direction phocéenne cherche un entraineur français qui connait bien la Ligue 1. Julien Stéphan, par exemple.

En février dernier, l' OM prenait la décision de confier les rênes de son équipe à Habib Beye, libre de tout contrat après son licenciement du Stade Rennais. A ce moment-là, les objectifs du technicien franco-sénégalais étaient assez simples : qualifier Marseille pour la prochaine Ligue des champions, et atteindre la finale de la Coupe de France. En quelques semaines seulement, il est parvenu à échouer dans les deux. Alors que l'organigramme du club est en pleine restructuration avec l'arrivée d'un nouveau président (Stéphane Richard) et d'un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi), la place de Habib Beye est grandement fragilisée. Poussé vers la sortie, ce dernier pourrait être remplacé par Julien Stéphan.

Julien Stéphan, un profil qui plait

Comme l'indique La Provence, le profil recherché par la direction de l'OM pour remplacer Habib Beye est celui d'un entraineur français, qui connaît bien les rouages de la Ligue 1. C'est donc assez naturellement que le nom de Julien Stéphan revient dans les discussions. Sous contrat avec QPR, l'ancien entraineur du Stade Rennais et du RC Strasbourg pourrait voir d'un bon oeil un retour en France, qui plus est dans un club d'envergure européenne. Un choix qui reste malgré tout assez surprenant, en témoigne sa première aventure rennaise conclue par un burn-out. Alors quid d'une aventure sur la Canebière ?

Autrement, l'OM pourrait se laisser tenter par Bruno Genesio, qui sera libre de tout contrat en fin de saison tant qu'il ne prolonge pas avec le LOSC. Christophe Galtier a lui aussi été cité dans les dernières rumeurs, mais il ne sera pas facile à déloger du Neom SC du fait de son contrat lucratif. En tout cas, la direction phocéenne est déjà au boulot pour préparer au mieux la saison prochaine, qui a de grandes chances d'être européenne malgré l'absence de Ligue des champions.