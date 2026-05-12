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Benjamin Pavard prend une décision qui scotche l’OM

OM12 mai , 16:00
parGuillaume Conte
1
Lassé par la situation à l'OM et l'absence de direction sportive, Benjamin Pavard a déjà pris la décision de ne pas continuer à Marseille la saison prochaine.
Prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille, Benjamin Pavard avait débuté fort avant de baisser grandement de régime. Ses prestations n’ont rassuré personne en Provence, et avec tous les changements à venir, il ne fait aucun doute que le champion du monde 2018 ne sera pas conservé. Mais pour le moment, le club marseillais, qui se bat pour essayer d’aller chercher une place européenne, n’a fait aucune annonce en ce sens. Et l’OM a jusqu’au 15 juin pour lever l’option d’achat à 15 millions d’euros.
Mais si aujourd’hui, le suspense n’existe plus, c’est parce que Benjamin Pavard n’a pas laissé le temps aux dirigeants de l’OM de prendre la décision et a fait savoir qu’il repartirait à l’Inter Milan cet été. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le défenseur français n’attend même pas de savoir qui sera le directeur sportif du club phocéen dans les prochaines semaines, et a préparé son retour en discutant de son utilisation la saison prochaine avec l’Inter Milan.
En Italie, sa saison à Marseille est vue comme intéressante, avec sa faculté à enchainer les rencontres, et il se dit qu’il pourrait être un apport non négligeable avec une équipe qui tourne déjà bien. C’est en tout cas le souhait de Benjamin Pavard de ne pas être de nouveau prêté ou d’être transféré. Il possède encore deux ans de contrat avec l’Inter, et entend bien se battre pour essayer de gagner sa place. Il faut croire que la sulfureuse ambiance à l’OM l’a convaincu que son choix de tout faire pour s’imposer à Milan était le bon pour la suite de sa carrière.
L’issue est la même, mais le journaliste italien affirme que si l’OM n’a pas encore dit le moindre mot dans ce dossier, Benjamin Pavard a devancé tout le monde en prenant la décision de quitter le club français pour retrouver l’Inter Milan, où il estime avoir sa chance pour la saison prochaine. Pour cela, il faudra qu’il montre un autre visage que celui affiché avec l’OM.
B. Pavard

B. Pavard

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