Un transfert à 60 millions fait halluciner l'OM

Ethan Nwaneri a totalement raté son prêt à l’Olympique de Marseille. Cela n’empêche pas Arsenal de réclamer 60 millions d’euros pour sa pépite anglaise. Et même à ce prix, des clubs sont intéressés.

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille pensait réaliser une belle affaire sur le marché des transferts avec le prêt d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal . En manque de temps de jeu au sein de l’effectif très concurrentiel des Gunners, le natif de Londres débarquait à l’OM avec l’étiquette d’un diamant à polir. C’était d’ailleurs la mission de Roberto De Zerbi, qui quittait néanmoins le club quelques semaines plus tard.

Depuis, l’aventure marseillaise de Nwaneri a tourné au fiasco puisque l’Anglais n’a plus été titulaire depuis le 31 janvier dernier et compte seulement 2 buts et 1 passe décisive. Il n’existe aucun monde dans lequel l’OM tente de le conserver, ce qui signifie que Nwaneri va repartir à Arsenal. Mais peut-être pas pour longtemps puisque selon Sports Boom, les Gunners sont ouverts à un départ de leur pépite, en échange d’un énorme chèque. Arsenal a fixé le prix d’Ethan Nwaneri à 60 millions d’euros.

Un prix qui semble délirant, mais qui n’effraie pas pour autant certains gros clubs européens. En effet, le média explique que le Borussia Dortmund, l’AC Milan et la Juventus Turin sont très intéressés par le profil du gaucher de 19 ans. La question est maintenant de savoir si l’un de ces clubs sera prêt à investir autant d’argent sur un joueur certes très prometteur mais qui n’a encore rien prouvé au plus haut niveau.

Après son échec à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri va très certainement vouloir un projet dans lequel il sera assuré d’avoir du temps de jeu avec un entraîneur qui le désire vraiment. A Arsenal, la concurrence sera encore trop forte pour espérer un rôle important. Un départ a donc de fortes chances de se concrétiser. Mais en cas de transfert à 60 millions d’euros ou plus, certains risquent d’halluciner à l’OM tant le rendement de l’Anglais en Provence a été décevant, Habib Beye ne manquant pas de souligner son manque d’implication à plusieurs reprises ces dernières semaines.